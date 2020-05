A adaptación dos museos fai que se demore a súa apertura

0

La Voz de Galicia

20/05/2020 05:00 h

A apertura dos museos deberá seguir agardando. Agás algunha excepción. Ese era o escenario ao comezo da primeira semana da fase 1 da desescalada e vai seguir sendo nestes días polas circunstancias vencelladas á nova realidade. A adaptación dos espazos ás esixencias que marca o Goberno e as novas medidas, no caso do uso obrigatorio de máscara nos espazos pechados, están a sumar días ás previsións de recuperación da actividade.

Dende a delegación da Xunta de Galicia en Ourense informouse que só a Sala de escultura do Arqueolóxico, situada no recinto monumental de San Francisco, puido abrir ao público ao contar con todas as medidas que se esixen para poder retomar a actividade. No resto dos espazos estase á espera de instalar algunhas pantallas de protección e outros elementos para cumprir coas normas fixadas polo Goberno.

Pendentes de material

Na mesma situación están os espazos expositivos do Concello de Ourense, segundo Eva Torres. A responsable do Museo Municipal sinalaba este martes que están pendentes da instalación de materiais: «Os edificios —do Museo Municipal e do Centro Cultural José Ángel Valente— xa foron limpados e desinfectados e estamos agardando que nos poñan as mamparas nos puntos de atención ao público, algo que se está demorando pola gran demanda que están tendo as empresas», apunta. A maiores de contar con materiais como xel desinfectantes tamén se instalarán as bandas que guiarán o percorrido dos visitantes polos espazos expositivos. «E agora tamén haberá que engadir o de contar cun máscaras para os visitantes, unha vez que o Goberno sinalou que vai ser obrigatoria en todos os espazos pechados. Daquela será algo máis que engadir ao que xa estamos tratando de materializar nestes días para poder reabrir ao público», precisa Eva Torres.

Outro dos espazos expositivos da cidade, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, retomou a súa actividade este martes e haberá que agardar ata o vindeiro luns para poder visitar as exposición. «A nosa intención, unha vez retomada a actividade, é prorrogar as mostras que temos neste momento porque as previsións iniciais se viron desbordadas polo coronavirus. No caso da mostra de Buciños só estivo unha semana aberta ao público: inauguramos e aos poucos días xa se empezou co confinamento. As dúas exposicións estarán abertas ao público durante un par de meses máis, polo menos os meses de xuño e xullo», precisa o director do centro Francisco González.

Brinde virtual

Os museos celebraron o seu día internacional o luns cunha oferta centrada en actividades virtuais. O Arqueolóxico desenvolveu varias iniciativas e propuxo un quebracabezas virtual. No Etnolóxico de Ribadavia desenvolveron un proxecto de postais e xornais dixitais en colaboración co centro de maiores da vila e dende o Museo do Viño de Galicia fixeron un brinde xunto con outros museos e coas denominacións de orixe galegas.