Una persona no puede contagiarse dos veces del mismo coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 19/05/2020 17:46 h

El coronavirus puede permanecer en el organismo de una persona hasta 35 días. Puede incluso que más. ¿Pero significa esto que durante todo este tiempo un contagiado puede infectar a otras personas?, ¿puede ser incluso posible que se deba a una reinfección? No. Aunque sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 aún existe mucha incertidumbre, cada vez se acumula también un mayor número de certezas.

Las pruebas PCR pueden detectar la presencia de material genético del virus en un individuo durante semanas, pero eso no significa que esté enfermo, sino que este hecho puede deberse a la presencia de partículas inactivadas del patógeno, sin capacidad de replicarse. Es algo que ya han observado los científicos y que acaba de confirmarse con un nuevo estudio de investigadores de Corea del Sur en el que demuestran que pacientes que dan positivo después de varias semanas recuperados no pueden volver a transmitir la infección. Y tampoco significa que se hayan reinfectado. Los investigadores obtuvieron este resultado tras estudiar a 285 supervivientes de covid-19 que dieron de nuevo positivo en las pruebas moleculares después de haberse recuperado de la enfermedad.

Descartaron que los pacientes que volvían a dar positivo propagaran la infección, pues las muestras de virus recogidas de estos individuos no proliferaron en cultivos, lo que indica que los pacientes expulsaban partículas de virus no infecciosas o muertas. Dicho de otra forma, los investigadores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Corea del Sur aseguran en su trabajo que es imposible que un mismo ataque del virus contagie dos veces a una misma persona.

La OMS había alimentado recientemente la incertidumbre, al asegurar que no se podía descartar que un curado pudiese volver a infectar. Sin embargo, lo que se ha demostrado ahora, aunque ya se sospechaba, es que los supuestos reinfectados eran falsos positivos. De todas formas, en este caso las pruebas no pudieron concluir si los restos del virus que aún permanecían en el organismo a lo largo de semanas eran muestras vivas o muertas del patógeno. En todo caso estaban inactivadas y no tenían posibilidad de infectar.

Las pruebas PCR no pueden distinguir entre partículas virales muertas, vivas o viables, lo que pueda llevar al error de pensar que una persona sigue enferma, cuando realmente no lo está, si sigue dando positivo semanas después. A partir de este trabajo, las autoridades sanitarias de Corea del Sur ya no considerarán que las personas que se han recuperado de la enfermedad son infecciosas.