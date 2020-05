Los gallegos se podrán mover entre provincias como el modelo vasco

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 19/05/2020 15:07 h

Los gallegos podrán saltar de una provincia a otra dentro del estado de alarma. Falta por concretar si estos movimientos solo se permitirán entre concellos limítrofes de distintas provincias, como sucede en el País Vasco desde que accedieron a la fase 1 de la desescalada, o si bien la libertad de movimientos será total dentro de las provincias gallegas que se encuentren en la misma fase.

Hasta el momento el compromiso del Gobierno solo alcanza hasta el primer caso, es decir, permiso para moverse entre concellos limítrofes de distintas provincias, pero el BNG insiste en que la capacidad para moverse por todo el territorio gallego sea plena, algo que Sanidad todavía no ha decidido por completo.

Lo que sí parece claro es que este permiso, tenga el recorrido que tenga, entrará en vigor este mismo fin de semana, bien porque presumiblemente las cuatro provincias gallegas avancen a la segunda fase del plan de desescalada, o bien por la activación de una nueva prórroga del estado de alarma. Sin embargo, desde el Gobierno se han comprometido a raíz de una petición del BNG que se enmarca en las negociaciones de la nueva prórroga del estado de alarma. De este modo, Moncloa cumple también con una de las grandes reivindicaciones de la Xunta.

Así, fuentes del BNG trasladan a este periódico que los nacionalistas están muy próximos a votar a favor de la nueva prórroga del estado de alarma tras el debate que se celebrará mañana miércoles en el Congreso, aunque no decidirán definitivamente el voto hasta leer la letra pequeña. No obstante, existe un principio de acuerdo.

Además de esta movilidad interprovincial, que queda pendiente de si se resolverá a través del propio real decreto que se someta mañana a votación, o bien a través de una orden ministerial, los nacionalistas también han obtenido el compromiso del Ejecutivo para que la máxima autoridad en Galicia en el proceso de desescalada junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sea el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Así, el BNG consigue una de las peticiones que llevan solicitando a través de enmiendas desde la entrada en vigor del estado de alarma. «Deixa en evidencia que era posible estado de alarma en outras condicións», sostienen fuentes del BNG a este periódico, partido que ha venido denunciando un exceso de centralismo desde el estallido de la pandemia.

A lo que no se comprometió el Gobierno con el BNG es a pedir una nueva prórroga de 15 días y no de «alrededor de un mes», como avanzó Sánchez el sábado. Por último, el Gobierno también ha accedido a una revisión de los criterios de reparto de los 16.000 millones de ayudas a las comunidades autónomas, al entender que el patrón actual perjudica a Galicia, ya que casi exclusivamente se tienen en cuenta los infectados o los fallecidos por coronavirus, y se dejan de lado otras cuestiones fundamentales, como la dispersión o el envejecimiento poblacional, así como la inversión de cada gobierno autonómico en Sanidad. «A prática totalidade do fondo iba para Madrid e Barcelona».