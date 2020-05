Galicia pide pasar a la fase 2 el 25 de mayo con movilidad por toda la comunidad

0

La Voz de Galicia

19/05/2020

«Temos unha situación asistencial e epidemiolóxica excelente». Así calificó el conselleiro de Sanidade la evolución de la pandemia en Galicia, por lo que la Xunta ha solicitado al Ministerio de Sanidad el pase a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo, insistiendo en que se permita la movilidad entre las cuatro provincias.

Jesús Vázquez Almuiña compareció para dar a conocer el documento que ayer mismo se envió al Gobierno central, y en el que se recogen los indicadores para pasar de fase. Un total de 306 concellos gallegos llevan tres días sin notificar ningún caso de transmisión comunitaria, por lo que solo en siete sigue habiendo algún tipo de transmisión. Otro dato usado por la Consellería para avalar las buenas cifras es que en una semana se han hecho 10.554 PCR y solo se han diagnosticado 62 positivos.

Precisamente la atención primaria se ha incorporado de forma muy activa al diagnóstico precoz del covid-19 y desde el 11 al 18 de mayo los facultativos de este nivel asistencial solicitaron 2.453 PCR a pacientes que presentaban algún tipo de síntoma. Solo 40 fueron positivos.

Los rastreadores detectaron tres casos

Para frenar los contagios es fundamental el diagnóstico precoz. Por eso la Xunta ha puesto en marcha un equipo de rastreadores, es decir, personas que tras detectar un positivo contactan y hacen un seguimiento a las personas del entorno más estrecho del paciente. Desde que empezaron a trabajar se han detectado tres positivos a través de este sistema. La evolución de la onda de la pandemia está en los últimos días en 0,28 casos por cien mil, una tasa que sube a 0,6 en el caso de A Coruña.

Protocolo propio para las visitas a residencias

La Xunta pidió al Ministerio de Sanidad que se reanuden las visitas a los centros residenciales y de atención a la discapacidad, siempre en condiciones estrictas que eviten el contagio. En el encuentro que ayer mantuvieron los consejeros de sanidad y el ministro, Salvador Illa, Almuiña reiteró esta petición, ya que Galicia ha elaborado su propio protocolo para garantizar que se haga en condiciones de seguridad. El ministro aseguró que esto se permitirá en la fase 2, dejando a las comunidades que hagan sus propios protocolos. De ahí que si Galicia entra en fase 2 el próximo lunes, se retomarán las visitas a los residentes. Las condiciones que ha establecido el Gobierno gallego incluyen que solo haya un visitante por residente, que sean centros sin casos en los últimos 15 días, en concellos sin transmisión, e incluso que las visitas se hagan en espacios con escaso riesgo de contagio, por ejemplo una zona ajardinada.

El 3 de julio, normalidad en los hospitales

Jorge Aboal, director xeral de Asistencia Sanitaria, detalló las novedades del documento presentado, entre las que destacan la capacidad de diagnóstico y detección precoz. La capacidad operativa de los hospitales se mantiene al cien por cien, y se ha establecido un plan de vuelta a la normalidad de cuatro fases. Si se mantiene la onda controlada, la normalidad volverá a los centros hospitalarios el 3 de julio.

Xurxo Hervada, subdirector de Epidemioloxía del Sergas, se encargó de valorar la evolución de la onda, y destacó que «o territorio galego está libre da transmisión comunitaria afortunadamente na súa maioría». No solo porque 306 concellos no han registrado este tipo de casos en tres días, sino porque en los últimos siete días 203 municipios no registraron ningún contagio, sea comunitario o no.

Más mujeres contagiadas que hombres

El estudio epidemiológico que el Sergas hizo entre 51.000 personas registra que la prevalencia del virus en la comunidad es del 1,15 %. Es decir, solo ese porcentaje de la población estuvo en contacto con el SARS-CoV-2, más mujeres que hombres.

Respecto a la obligatoriedad de las mascarillas, Almuiña comparte la decisión de que sean obligatorias en espacios públicos, pero solo si no es posible mantener la distancia de seguridad de dos metros. De hecho, esa fue la petición de la comunidad gallega, ya que en zonas rurales puede mantenerse sin ningún problema esta distancia. El Ministerio de Sanidad anunció además que se hará un plan específicos para los concellos de menos de diez mil habitantes.

Sobre las elecciones del 12 de julio, el conselleiro asegura que se está elaborando un protocolo para garantizar la seguridad de todos los participantes en este proceso electoral.