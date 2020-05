Rebeca, enfermera del Chuac: «Nos acordamos de la cara y el nombre de cada paciente fallecido con covid»

0

La Voz de Galicia Carla Elias

19/05/2020 05:00 h

Si Rebeca, enfermera en la primera uci que se dispuso en el Chuac para atender a los pacientes del covid-19, tuviese que destacar un buen momento de los últimos dos meses sería el recuerdo de un paciente especial. «Estaba con un paciente mayor con patología previa que se puso muy, muy, muy malito. Llegué una tarde en mi turno, él ya estaba despierto, y empezamos a ponerle oxígeno para que respirase por él solo, poder quitarle el respirador y así poder extubarlo. Intentaba interactuar con él, hablar, le insistía mucho y hasta le hice incluso alguna broma: ‘Venga, hay que quitar eso de la boca, ¡que me tienes que hablar! Y, después de horas vi que me empezaba a sonreír y me guiña un ojo. Se me cayeron las lágrimas de la felicidad», recuerda.

Es uno de los miembros del equipo de enfermería, auxiliares, médicos, celadores etc que integra la uci de polivalentes del CHUAC. «Es en forma de ‘u’, que se divide entre pacientes con patología respiratoria, una parte de neurocríticos y otra de politraumatismos», explica. Se trata de una uci abierta con 16 camas —cinco de ellas con puertas de cristal— donde, a pesar de su dureza, nadie había imaginado que viviría algo como los últimos meses. «Al principio, yo creo que prácticamente todos teníamos miedo porque era algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, aunque vivamos habitualmente situaciones de estrés y estemos habituados a llevar patologías contagiosas y peligrosas como tuberculosis o meningitis», reconoce.

Lo peor de los momentos iniciales fue sobrellevar la incertidumbre de no saber cómo avanzarían los pacientes. «No se sabía como evolucionaban ni el tratamiento, y decían que el contagio era altísimo. Contábamos con que la uci se fuese llenando a cuentagotas pero sucedió rapidísimo. En una semana teníamos ocupadas las dieciséis camas y una carga de trabajo brutal», recuerda.

Y desde entonces nadie de esa uci olvidará las semanas vividas. «Es muy duro ver como en cada turno ingresaban dos o tres pacientes que llegaban despiertos, conscientes de lo que les pasaba y asustados por la falta de información relacionada con el virus. Cuando llegaban a la uci se sedaban, se intubaban y se pronaban, ya que así mejoraban respiratoriamente. Terminábamos agotadas física y mentalmente, pero en esos días la carga de trabajo no paró de aumentar» recuerda. Un día a día inimaginable que no mejoraba. «Pasaron los jornadas, la mitad de los pacientes no mejoraba absolutamente nada y, tras quince o veinte días, observábamos como estos comenzaban a fallecer. La mortalidad era muy elevada y daba miedo», explica emocionada.

Reconoce que fueron los peores momentos en esta uci en la que lleva trabajando como eventual desde hace unos cuatro años. «Cuando fallecen te acuerdas del paciente cuando había bajado de planta y le habías estado tranquilizando. Es lo peor. Para la gente son números, pero nosotros nos acordamos de las caras y del nombre de cada uno», lamenta. Así que cada paciente que lograba superar las letales consecuencias del virus se celebraba como un gran triunfo. «Sientes que el duro trabajo está sirviendo para algo», agradece.

«Nos unimos»

La dura experiencia ayudó también a que el grupo humano que trabaja en la uci se uniese aún más. «Trabajamos desde el principio como un equipo, nos ayudamos mutuamente cada día y nos levantábamos en los momentos que otro estaba mal. El equipo es muy bueno y gracias a todos supimos llevar los momentos malos, que fueron muchos», destaca.

Reconoce que «nunca jamás» imaginaron vivir algo parecido y ahora es difícil volver a su trabajo habitual tras haber sido trasladados los tres últimos pacientes de su uci positivos con covid a la habilitada en los antiguos quirófanos de la quinta planta. «Llevamos desde el martes trabajando nuevamente como uci limpia, pero después de dos meses tan intensos cuesta acostumbrarse. En cada turno teníamos casi un ritual para ponernos todo el EPI, con todo lo que conlleva, y ahora trabajamos como lo hacíamos antes de que todo esto empezase y con la protección recomendada según la patología de cada paciente. Pero la mente no olvida, hace que te sientas insegura, desnuda; solo los que hemos experimentado lo que se siente llevando el EPI durante horas sabemos lo que significa. Creo que nuestro cerebro ha hecho un clack y ya no seremos los mismo», señala.

«Si la gente menos responsable viese una uci se le quitaban las ganas de pasear»

«Si la gente irresponsable pasase veinte minutos en la uci viendo lo que hemos visto se le quita las ganas de salir a la calle», lamenta la enfermera. Para los sanitarios en primera línea de batalla no es fácil ver imágenes de calles abarrotadas o terrazas llenas. «Siento entre rabia, impotencia y miedo cuando veo grupos y nadie protegido. Sé que hay mucha gente que lo está haciendo bien y que igual estamos susceptibles y queda grabado lo que se hace mal. Siempre le digo a mi marido que nos queda poco para volver a lo mismo, y mental y anímicamente no se si voy a poder aguantarlo», indica.

La dureza de lo vivido deja huella y, para ella, su mayor apoyo ha sido su pareja. «Los primeros quince días tenía tal sensación de angustia y ansiedad por cómo estábamos en la uci que, aunque extremábamos las precauciones, solo pensaba en no contagiar a mi marido. Ha sido mi vía de desahogo», agradece. Tenía su protocolo particular de limpieza al llegar a casa. «Tan pronto llegaba me quitaba la ropa, zapatos, todo. Lo llevaba directo a la lavadora y yo a la ducha, y me lavaba el pelo todos los días. Y cada día preparaba agua con lejía para limpiar los interruptores de las luces, pomos de las puertas...», señala.

Aunque podría comenzar a disfrutar de salir a la calle, reconoce que por el momento es incapaz. «Mis únicas salidas son para ir a trabajar, cada veinte días ir al supermercado y he ido a ver a mis padres manteniendo las distancias. Entiendo que la gente que no lo ha vivido en primera línea no tenga miedo, pero cuando ves las consecuencias tan de cerca el miedo es real. No me imagino ni me planteo volver a hacer la vida que llevaba en enero o febrero», reconoce.