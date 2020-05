El pequeño comercio de Ourense, al rescate: «Queremos que vean que seguimos aquí, arrimando el hombro»

0

La Voz de Galicia P. Varela

Ourense / la Voz 19/05/2020 05:00 h

Camila Rodríguez Vaamonde, propietaria del céntrico sex-shop Travexuras, capitanea una iniciativa solidaria que implica a vecinos y pequeño comercio de la ciudad en el suministro de material de protección y bienes de primera necesidad para colectivos que luchan contra el covid-19 o familias necesitadas.

SOS Ourense nació hace dos meses, durante el estado de alarma. Un grupo de enfermeras les consultó si sabían a quién acudir para comprar gorros. «Estaban desabastecidas», dice Vaamonde. Y a través de Facebook, dieron forma a un grupo de voluntarios que abrió paso a un sistema triangular de ayuda: once personas cosen material, otras seis lo distribuyen y un grupo más reducido coordina las entregas. Al principio solo se trataba de la donación de útiles de protección, pero encontraron una segunda vía para ayudar a la ciudadanía: «Hubo comercios y empresas pequeñas que nos donaron telas. Y mucha gente que recibía el material quería pagarlo, así que como no queríamos aceptar efectivo les propusimos que diesen bienes no perecederos al Banco de Alimentos».

Ahora ya hay 30 puntos de recogida en la ciudad y también municipios próximos. «Si el PAC de Coles necesitase diez gorros, se habla con ellos y miramos en cuántos días se lo podemos facilitar. Todo empezó desde el CHUO, pero queremos que la gente que vea que el comercio local sigue aquí, arrimando el hombro», dice.