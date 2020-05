Última hora de la pandemia en el mundo | Los cinco millones de casos en el mundo, a un paso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 18/05/2020 11:26 h

Más de 4,7 millones de personas han contraído el coronavirus en todo el mundo, en el marco de una pandemia que suma ya al menos 315.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Brasil y España como los países más afectados en cuanto a número de casos. Estados Unidos encabeza un día más el listado con cerca ya de 1,5 millones de positivos. El país norteamericano acumula unos 315.000 fallecidos, más de 28.000 de ellos en el estado de Nueva York, y más de 272.000 pacientes dados de alta, lo que sitúa a Estados Unidos también en cabeza en cuanto a muertos y recuperados, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Rusia, con algo más de 2.600 víctimas mortales, suma ya más de 281.000 contagiados, lo que le convierte en el segundo país del mundo con más casos; por delante de Reino Unido, que acumula unos 245.000 infectados y cerca de 35.000 fallecidos, datos que recoge Europa Press. En el caso de Rusia, sin embargo, la cifra oficial de decesos es muy inferior, de algo más de 2.600. Brasil continúa su tendencia al alza hasta sumar ya más de 241.000 contagiados y más de 16.100 víctimas mortales, lo que le ha llevado en estos últimos días a adelantar a España, que figura en este balance con 230.000 positivos y unos 27.500 fallecidos.

Hungría elimina hoy las restricciones de movimientos en la capital, Budapest

Hungría eliminará desde hoy lunes las restricciones de movimientos impuestas a los residentes en la capital, Budapest, a causa del coronavirus, según anunció ayer, y recoge Europa Pres, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, tras considerar que se ha progresado lo suficiente en la lucha contra la pandemia. Las personas que residen en Budapest podrán salir a la calle a partir de hoy lunes, cuando también se permitirá que se amplíe el horario de las tiendas así como las terrazas de los restaurantes.

Se trata de una medida que ya se había aplicado en el resto del país desde hace dos semanas, aunque se sigue pidiendo el uso de mascarillas en lugares públicos y el respeto a las normas de distanciamiento social. Hasta este sábado, las autoridades han confirmado 3.473 casos de coronavirus debido a la covid-19, que ha acabado con la vida de 448 personas en el país.

La vuelta a la actividad en China eleva la contaminación a niveles superiores a los del año pasado

Los niveles de contaminación en China han aumentado por encima de los del pasado año al relajarse las medidas más estrictas para combatir la pandemia del coronavirus, después de que se redujese durante el confinamiento, según asegura un estudio internacional publicado hoy que recoge Europa Press. «Hay claras señales tempranas de advertencia de que la recuperación de China de la crisis provocada por el covid-19 está revirtiendo las mejoras en la calidad del aire», afirma el informe realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), con sede en Helsinki. Durante el momento álgido de la propagación del virus en China en el mes de febrero, los niveles medios de algunas partículas contaminantes se redujeron significativamente respecto al mismo periodo de 2019.

Las drásticas medidas de prevención impuestas por el Gobierno chino, como el cierre de fábricas o el confinamiento de decenas de millones de personas, redujeron el consumo de electricidad y el tráfico rodado con el consiguiente descenso de la contaminación

Francia no subirá los impuestos y devolverá sus deudas más tarde

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, afirmó hoy que su Gobierno no aumentará los impuestos para afrontar el fuerte aumento del gasto público por la crisis, e insistió en que la deuda que se genere se devolverá, pero más tarde y gracias al crecimiento futuro de la actividad. Le Maire, en una entrevista a la emisora France Info y que recoge Efe, dijo que subir los impuestos es recurrir a «la solución fácil» y repitió que su Ejecutivo no tiene intención de hacerlo.

"Avant la crise, nous étions une des économies qui réussissait le mieux de la zone euro [...] je propose une économie compétitive et décarbonnée", dit Bruno Le Maire pic.twitter.com/9RcuHbZc38 — franceinfo (@franceinfo) May 18, 2020

A ese respecto, explicó que no se volverá a restablecer (como lo piden algunos, sobre todo en la izquierda) el Impuesto sobre la Fortuna (ISF) que el presidente, Emmanuel Macron, suprimió al comienzo de su mandato. El ISF, que grababa los patrimonios superiores a 1,3 millones de euros, fue reemplazado por el Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI) que sólo pagan aquellos cuyos bienes inmobiliarios tienen un valor superior a esos 1,3 millones de euros.

El ministro afirmó que tampoco se dará marcha atrás a las otras reformas fiscales realizadas por Macron, en particular la reducción de los impuestos sobre el capital porque considera que «dieron resultados». Preguntado sobre la posibilidad de anular la deuda que se genere para afrontar las consecuencias de la crisis del coronavirus, respondió que eso no se puede hacer, que «habrá que pagar la deuda», pero no de forma inmediata, sino que en una primera fase «la prioridad absoluta» es relanzar la economía y el empleos.

Rusia tiene ya casi 300.000 casos

Unas 290.000 personas se han infectado en Rusia por elcoronavirus, al que se le atribuyen ya al menos 2.722 decesos, según el balance de cifras oficial de este lunes, que registra por primera vez desde principios de mes menos de 10.000 casos diarios. En concreto, según el centro que coordina la lucha contra el virus, en las 24 horas previas se han confirmado 8.926 casos, entre los que figurarían unos 3.500 asintomáticos. Rusia tiene ya 290.678 infectados, una subida del 3,2 por ciento con respecto al domingo. Rusia es el segundo país con mayor número de infectados de todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos.

El monte Fuji cierra sus rutas para evitar contagios

El icónico monte Fuji, símbolo de Japón, cerrará este verano sus cuatro rutas principales de escalada para evitar la propagación de la coronavirus entre los montañeros. La prefectura nipona de Shizuoka, que gestiona tres de las cuatro rutas principales hacia el pico más alto de Japón, anunció este lunes que no abrirá ninguno de los caminos, lo que se suma a un aviso similar realizado con anterioridad por la prefectura de Yamanashi sobre el sendero restante.

En los pasados veranos, como indica Efe, grandes cantidades de montañeros ascendieron hacia la cumbre de 3.776 metros de altura en la temporada oficial de escalada, entre el 10 de julio y el 10 de septiembre, cuando gran parte de la nieve suele estar derretida y el peligro de la subida es menor. El 60 por ciento de estos escaladores lo hicieron por la prefectura de Yamanashi en la ruta «Yoshida», según datos recogidos por la agencia local Kyodo, pero hasta el anuncio de este lunes se mantenía la posibilidad de alcanzar cumbre este verano por los caminos de Shizuoka.

LOS DIEZ PAÍSES MÁS AFECTADOS

1. Estados Unidos: 1,46 millones de contagiados y 88.754 fallecidos

2. Rusia: 281.000 contagiados y 2.600 muertos

3. Reino Unido: 245.000 infectados y cerca de 35.000 fallecidos.

4. Brasil: 241.000 contagiados y más de 16.100 muertos.

5. España: 230.000 positivos y más de 27.500 fallecidos.

6. Italia: 225.000 casos y alrededor de 32.000 víctimas.

7. Francia: 180.000 positivos y supera los 28.000 fallecimientos

8. Alemania: 176.000 infectados y casi 8.000 víctimas mortales.

9. Turquía: 149.000 casos y más de 4.100 fallecidos

10. Irán: 120.000 infectados y casi 7.000 fallecidos