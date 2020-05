El Gobierno defiende una prórroga hasta julio para la que por ahora no tiene mayoría

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 18/05/2020 20:48 h

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que lleva las negociaciones con ERC y JxCat, ha defendido la solicitud de una prórroga del estado de alarma «de alrededor de un mes» y por territorios, para dar al turismo una hoja de ruta para salir de la crisis del coronavirus e insistió en se podrá ir levantando por zonas en función de la pandemia. Calvo ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso y no ha detallado cuál será la propuesta del Consejo de Ministros, pero justificó el cambio de criterio, pasando de los 15 a los 30 días, alegando que el mundo social y empresarial requiere tener algunos horizontes sobre los que moverse y saber que esta prórroga termina «a finales de junio» para empezar a «reaccionar».

En principio la fecha tope sería en torno al 5 de julio porque para entonces todas las comunidades, siempre que no se produzcan rebrotes de contagio, habrían cubierto las cuatro etapas de la desescalada, incluidas Madrid y Barcelona con su área metropolitana, que aún están en la fase cero. Pero Moncloa maneja también la alternativa del 28 de junio, por si se encuentra con un rechazo general a su plan.

Lo cierto es que a menos de 48 horas de que se produzca la votación, Pedro Sánchez no cuenta con la mayoría necesaria para sacar adelante en el Congreso su propuesta de prorrogar por en mes el estado de alarma. El giro dado este lunes por Ciudadanos, que anunció que no apoyará esa medida, fuerza al Gobierno a negociar con los independentistas de ERC y Junts per Cat al menos su abstención y a lograr el apoyo del PNV si quiere evitar una derrota parlamentaria de consecuencias imprevisibles. De momento, y en medio de frenéticas negociaciones y presiones mutuas, los dos partidos secesionistas catalanes aseguraron hoy que siguen en el no. De mantener esa posición, el Gobierno no tendría ninguna posibilidad, porque los votos en contra alcanzarían una mayoría absoluta de 176 (PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Junts per Cat, CUP y Navarra Suma).

«No vamos a apoyar una prórroga del estado de alarma por treinta días». El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, confirmó así que su partido retiraba la confianza a Pedro Sánchez para ampliar el estado de alarma por entre cuatro y seis semanas, como plantea el Ejecutivo. En la última votación de prórroga en el Congreso, Ciudadanos apoyó al Gobierno y su voto fue decisivo para que Sánchez alcanzara la mayoría necesaria para sacar adelante el decreto, dado que ERC votó en contra. El Gobierno, sin embargo, ha centrado en esta ocasión sus esfuerzos en negociar con el PNV y con ERC para forjar una mayoría, dejando de lado los contactos con el partido naranja. Bal instó a Sánchez a «elegir» entre Ciudadanos y los partidos independentistas.

La formación de Inés Arrimadas rechaza de plano que se vincule el estado de alarma a la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como hacen los republicanos catalanes, y además solo aceptaría una nueva prórroga que tenga «un plazo sensato y razonable». «Solo tiene 155 escaños. Si Pedro Sánchez elige a ERC y acuerda reunir la mesa de la vergüenza que lo que va a hacer es otorgar privilegios contra la igualdad de todos los españoles, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera», advirtió Bal tras una reunión del Comité Permanente del partido.

El Gobierno mantiene la negociación con los independentistas para lograr su abstención. El presidente de JxCat en el Parlamento catalán, Albert Batet, señaló que están abiertos a negociar, pero exigen a cambio que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, sea la «autoridad competente» en Cataluña. Y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, indicó que «no se dan las condiciones» para que se abstengan, ya que sería necesario poner fin al «mando único» centralizado y permitir que «la Generalitat pueda decidir sobre las próximas fases del proceso de desescalada».