El Gobierno confía en reactivar la actividad turística a finales de junio

18/05/2020

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha confiado hoy en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio y ha subrayado, según recoge Efe, que los extranjeros podrán entrar en el país libremente cuando los españoles también puedan moverse entre provincias.

Actualmente, las personas procedentes de otros países deben someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días tras su llegada al país, lo que ha levantado críticas desde varios sectores y países.

«No podíamos permitir que hubiera circulación de extranjeros mientras a la población española se la tiene confinada. No podemos decirle a una familia de Madrid que no vaya a su apartamento de Valencia y que sí lo pueda hacer un extranjero. Teníamos que homologar», ha dicho Ábalos al respecto durante su intervención en Los Desayunos de TVE, según recoge Efe.

Según el ministro, en el momento en que los españoles puedan ir a otras provincias, los extranjeros también podrán entrar en España, y ha subrayado que hasta ahora no había la necesidad de establecer restricciones en ese sentido porque «nadie viene a un país para confinarse».

«En la medida en que empezamos la desescalada y de que el tiempo de verano está ahí, la demanda podía crecer y ante ese riesgo tuvimos que hacer esa cuestión», ha insistido Ábalos, quien ha asegurado, según recoge Efe, que «la circulación de extranjeros se producirá paralelamente a la de los españoles».

Entre tanto, ha añadido, hay un grupo de trabajo que en breve presentará propuestas concretas de experiencias turísticas «de origen sano y con destino sano» y absolutamente controladas desde el punto de vista higiénico, particularmente en las islas, donde los niveles sanitarios están siendo muy positivos.

«A partir de finales de junio podremos ya iniciar la actividad turística, si mantenemos bien la desescalada», ha subrayado Ábalos, quien ha destacado, informa Efe, la necesidad de hacer de España un país atractivo desde el punto de vista sanitario porque el turismo necesita seguridad.

Ocupación de los aviones

Por otro lado, ha explicado, según informa Europa Press, que no ha habido problemas en cuanto a la ocupación en los aviones, a quienes recomendaron liberar un tercio, salvo dos excepciones de vuelos entre Madrid-Gran Canaria y Palma-Ibiza.

El ministro ha señalado que hablaron con las compañías para que lo evitaran, más allá de la norma «reputacional», ya que hay que generar confianza en el transporte «de cara a la normalidad que todos deseamos».

Además, ha destacado que no se introducirán restricciones de ocupación, de acuerdo a la recomendaciones de la Comisión Europea, que sí establece el uso de mascarillas y otras medidas, como las distancias de seguridad en aeropuertos, por lo que está trabajando para permitir que estas distancias se cumplan en las infraestructuras aeroportuarias.