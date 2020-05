Defensa da Sanidade Pública asegura que solo se hicieron pruebas diagnósticas a la mitad de los mayores fallecidos en residencias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/05/2020 12:28 h

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha emitido un comunicado en el que manifiesta duras críticas al sistema de residencias de mayores privadas y a la actuación llevada a cabo ante la pandemia de coronavirus.

La organización censura la «afectación severa e a elevada mortalidade» que a su juicio se ha registrado en Galicia en dos ámbitos: el de los servicios sanitarios y el de las residencias de mayores, «esencialmente nas privadas e concertadas». Apunta a que casi el 50 % de las muertes por coronavirus se han producido en este último ámbito, «pola deterioración da atención, o amoreamento e a carencia de persoal». En esa línea, denuncia que a las personas residentes en se les «privó» del derecho a la asistencia sanitaria pública porque la «gran maioría» de estos centros, aseguran, carecen de personal medico o de enfermería, y tienen acceso limitado a los servicios de Atención Primaria.

Según la plataforma de Defensa da Sanidade Pública «só á metade das persoas residentes falecidas se lle realizaron os test diagnósticos e moitos faleceron sós nas súas habitacións». Atribuyen esa situación a «decisións políticas que converteron a atención xeriátrica nun negocio» -atribuye al actual presidente de la Xunta haber privatizado el sector y haberlo puesto en manos de multinacionales, fondos de inversión y grupos de la iglesia- y entiende que se deben exigir responsabilidades políticas y judiciales. Además propone que sean intervenidas las residencias que concentraron el mayor número de muertes y contagios, en concreto, citan cuatro residencias de la multinacional DomusVi y dos de la Fundación San Rosendo. Y contrapone que solo el 0,7 % de los fallecimientos se dieron en residencias públicas.

De cara al futuro, reclaman que las residencias sean de titularidad y gestión pública, de un tamaño medio para evitar la masificación y los contagios, que sean atendidas por los centros de atención primaria y que puedan acceder «sen limitacións» a la atención hospitalaria. Y resaltan la necesidad de coordinar los servicios asistenciales, de salud pública, socio-sanitarios y de atención a la dependencia en el marco de las Áreas Sanitarias.

Menor incidencia por condiciones propias de la comunidad

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, la Xunta «tenta facer unha utilización política da epidemia». La organización atribuye la menor incidencia del virus en Galicia a factores propios de la comunidad como la dispersión poblacional, la menor utilización del transporte público, el bajo nivel de contaminación y la menor llegada de personas procedentes de otros países. «Non foi a actuación da Xunta senón as propias condicións do país as que frearon a diseminación do virus», aseveran.

Por el contrario, cargan sobre las espaldas de la administración autonómica lo que consideran un «elevado» contagio del personal sanitario y de residencias, algo que atribuyen a la «sobrecarga asistencial» y los «atrasos» en la suministración de equipos y medidas de protección. Así, aseguran que a los trabajadores de la sanidad no se le han hecho test «ata estes últimos días, cando a pandemia está xa en fase decrecente».