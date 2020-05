Bajan los casos activos a 1.171, pero sigue habiendo nuevos contagios en Galicia

Descienden los casos activos hasta los 207, tras registrarse dos nuevas altas

Ourense suma hoy 20 días consecutivos con la curva señalando bajada y hoy por primera vez el balance de casos acumulados señala que no ha habido variaciones entre el cómputo del Día das Letras y el de este lunes 18, lo que evidencia que no se han detectado nuevos contagios. Eso supone que, por primera vez desde que el 8 de marzo se detectó el primer caso en la provincia (y que se mantuvo como caso único un par de días), no se han detectado nuevos positivos. Y eso a pesar de que en todo este tiempo no se han dejado de hacer pruebas PCR para detectar posibles casos. En total, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se han detectado 1.965 casos, cifra que permanece inalterable desde hace 24 horas. Tampoco ha habido cambios en el balance de fallecidos. Un total de 129 personas han muerto tras no superar el virus. Crecen las altas, dos más desde ayer para sumar los 1.629 ourensanos que pueden decir que han dejado atrás el covid-19. Por contra, hay 207 personas que todavía están infectados. La mayoría (173) están en aislamiento domiciliario, mientras que 31 están en planta en un hospital (27 en el CHUO y cuatro en el comarcal de Valdeorras) y tres más están en la unidad de cuidados intensivos del CHUO, con pronóstico grave.

