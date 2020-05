Ángeles recibe el alta después de 55 días ingresada

P. Varela

; María Ángeles Puga, paciente del CHUO que superó el covid-19 tras más de 40 días en la uci La paciente, oriunda de Paderne de Allariz, come sin ayuda y con normalidad desde hace apenas una semana Cedido

Esta vecina de Paderne de Allariz, que se recupera tras haber estado cerca de no contarlo, celebra recuperar pequeños placeres como caminar

«Tiene mucha fuerza de voluntad. Y un ánimo...», decía este jueves Carlos Alberto Corderí, fisioterapeuta en el CHUO. A su lado, Ángeles Puga, ourensana de 71 años, aupaba sus piernas para darle pequeños puntapiés en las palmas de las manos, un ejercicio enfocado a recuperar la movilidad de sus extremidades tras haber estado en cama durante 42 días. El coronavirus se cebó con ella, pero no pudo con Ángeles, todo un carácter.

Ahora, todavía convaleciente y recuperando el pulso y la voz, Puga agitaba la cabeza al recibir la pregunta de qué opina de la salida masiva hacia las terrazas y los bares durante la última semana: «A xente non ten sentidiño. Non sabe o que é isto. Que non lles toque. A xente está tola, porque o que eu pasei non llo desexo nin o meu maior inimigo. Porque son unha persoa boa». Estuvo más de 40 días en la unidad de críticos del hospital ourensano, con un coma inducido entre medias, y volvió a comer sin ayuda hace apenas una semana. «Penso e quero irme á miña casiña. E camiñar, con máscara. Un día, un pouquiño. E ó outro, un pouquiño máis», cuenta.

