«A demanda de arranxo de bicicletas desbordouse na desescalada. Non damos feito»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 16/05/2020 22:32 h

A reapertura da actividade deportiva na fase 1 da desescalada sacou fóra o espírito ciclista que os estradenses levan dentro. A maiores dos habituais deste deporte, ducias de veciños sacáronlle o po ás súas bicicletas para botarse ás rúas.

Sábeo ben o estradense Tucho Marque, que rexenta desde 1977 o negocio local Motos Marque. Comezou arranxando motos nun local da terceira travesía da avenida de América, e en 1985 trasladouse a Antón Losada, onde permanece o seu taller. Nesa década houbo un boom da moto: chegáronse a vender más de oitenta nun ano. Co tempo, o negocio foi cambiando e nos últimos tempos a actividade principal está nas bicicletas e, sobre todo, nas rozadoras, cortacéspedes e motoserras. Nas última semanas, porén, as bicicletas son a estrela indiscutible do día a día. «Isto desbordouse. É de tolos», cometa Marque. «Xente que tiña as bicicletas paradas quere sacalas. Hai quen trae ata catro bicis para arranxar», explica. «Xente que había anos que non subía á bici quere poñela a punto para saír cos rapaces... É unha avalancha. Tivo que vir meu fillo botar unha man, se non non dabamos feito. Algún día botou ata as dúas da mañá traballando», comenta sorprendido co novo éxito da bicicleta.