Manolo 'el del Bombo', víctima de la crisis económica por el coronavirus: «No tengo ni para comer»

0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción 17/05/2020 19:03 h

Entre 15 y 20 millones de personas han perdido su trabajo debido a la crisis del coronavirus, según estimaciones que ha dado a conocer este fin de semana la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Otros 42 millones han visto reducida su jornada en el continente. Detrás de cada empleo perdido, hay una historia detrás, una familia que ve mermados sus ingresos, un joven que debe reinventarse o un adulto en situación precaria. A veces, entre esa multitud de nombres anónimos surgen personajes reconocidos y reconocibles, en este caso, por los aficionados al mundo del fútbol.

Manolo 'el del Bombo', mítico animador de la selección española allí donde disputase sus encuentros y apasionado amante del Valencia C.F., es uno de esos pequeños empresarios que en este país se ven obligados a bajar la persiana por la actual recesión económica. Propietario de un bar cercano al estadio de Mestalla, feudo del conjunto ché, tiene que cerrarlo presa de los problemas económicos. «Mi situación es muy mala, muy mala... Pido ayuda a todos, prensa, aficionados. Me pongo muy triste. Me van a quedar 800 euros de jubilación, 420 se van con la hipoteca, gastos del piso... no voy a tener ni para comer». En esos términos se expresaba entrevistado en El Transistor, de Onda Cero.

#ValenciaCF 🦇🏆



Manolo el del Bombo en @ElTransistorOC



“Situación muy mala. No voy a tener ni para comer. He decidido dejar el bar. Desde marzo está cerrado y he perdido mucho dinero. Tendré que vender el bombo para comer.” pic.twitter.com/Vp6FTGojmm — ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) May 15, 2020

Acuciado por las deudas tras dos meses sin ingresos, este ha sido el golpe definitivo a su negocio: «No se puede abrir (el bar). He decidido dejarlo. Habrá una ley nueva y no quiero... He perdido mucho dinero desde marzo. He cerrado prefiero pedir alguna ayuda. Fíjate que me han querido comprar el bombo montones de veces y no lo daba por nada del mundo, y ahora lo tendría que dar para comer». De esta forma desesperada se expresaba en las ondas radiofónicas al no poder afrontar el pago del alquiler del negocio hostelero.

Manuel Cáceres, personaje muy famoso durante la década de los 90 por animar junto a su inseparable bombo a la Selección Española, el Valencia C.F. o el Real Zaragoza, desea traspasar el bar, para que se mantenga la esencia del local y al no poder ya hacerse cargo de él. Antes de esta crisis, ya había visto mermados sus ingresos con la ley antitabaco y con la prohibición de emitir partidos de fútbol con pantallas orientadas a las calles, su principal fuente de ingresos, al dar precisamente el local a la plaza Valencia Club de Fútbol.

El bar de Manolo el del Bombo, a la venta en idealistahttps://t.co/b6BPBcWA8p pic.twitter.com/eUD4gVIy3O — idealista (@idealista) July 31, 2018

Mientras el bar estuvo a la venta en Idealista, se vendía por 190.000 euros. «El local cuenta con una amplia zona diáfana de unos 70 m2 donde se sitúa la zona de atención al público y la barra. Además, cuenta con dos baños, un pequeño almacén con altillo y una cocina de unos 15m2». Esa es la descripción de «Tu Museo Deportivo» un templo futbolístico que quizás, si su nuevo dueño decide reformarlo, desaparezca para siempre.