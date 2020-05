Los guantes están agotados en muchas farmacias, aunque estén desaconsejados

0

La Voz de Galicia Carla Elías

Redacción 18/05/2020 05:00 h

A pesar de que su uso en la calle no solo no es obligatorio, sino que no está recomendado para la población de forma generalizada, los guantes son el nuevo objeto de deseo, agotado en muchas boticas. «Antes había escasez de geles hidroalcohólicos y la gente iba de farmacia en farmacia buscándolos hasta que se normalizó el suministro. Ahora la nueva obsesión, que no entiendo, son los guantes. Como no los hay en ningún lado, nos estamos volviendo locos buscándolos. Y se siguen comprando las mascarillas, que nosotros sí aconsejamos que se usen de forma generalizada», explica Teresa Esclusa, farmacéutica adjunta del despacho ferrolano Arzúa Vázquez.

¿Pero qué recomienda Sanidad? «La higiene adecuada y frecuente de manos es más eficaz que los guantes. Su uso incorrecto genera una sensación de falsa protección», reiteran desde el ministerio para incidir en que «no son necesarios al salir a la calle». Solo se recomiendan para ciertos momentos como la compra. «Sí son convenientes los de usar y tirar en la selección de fruta y verdura», detallan.

Falsa sensación de seguridad

Uno de los mayores problemas de su utilización, apuntan los expertos, es el exceso de confianza que generan. «Creemos que dan una falsa sensación de seguridad y que la gente se piensa que con llevar guantes ya se soluciona el problema, cuando puede ser mucho peor que no llevarlos. Ahora que se puede salir a la calle, si tienes las manos limpias y llevas un gel hidroalcohólico en el bolso o en el bolsillo, para usarlo después de cada cosa que toques, es mucho mejor. Si tocas con guantes quedan sucios y no se desinfectan tan fácil como la piel», advierte la farmacéutica.

Además, desde Sanidad recalcan que, si se usan y se contaminan, es muy complicado quitárselos de una forma adecuada para la población, que no está acostumbrada a usarlos en su trabajo habitual, y sin que haya contacto directo con la piel. «Utilizar los guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse. Te puedes contaminar si te tocas la cara con unos guantes contaminados. Quitarse los guantes sin contaminarse las manos no es sencillo», explican desde el ministerio.

Los expertos reiteran que la utilización de los guantes de forma generalizada solo es recomendable para los trabajadores, especialmente para sectores que mantienen contacto con el público. «Si los guantes están bien utilizados por un profesional, bien, pero para una persona que no esté habituada, si va tocando con ellos en muchos sitios le da una falsa seguridad. ¿Quién debería entonces utilizarlos? Aquellos que están de cara al público, despachando, en farmacias... la gente que tiene contacto para evitar que sea un factor de transmisión», explica Isidro Lago, presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra y representante de los cuatro colegios gallegos.