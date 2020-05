Más de 240.000 gallegos se benefician de la eliminación de franjas en núcleos de menos de 10.000 habitantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 17/05/2020 15:29 h

Lo anunciaba Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de este domingo: el Gobierno elimina las franjas horarias para los paseos y los deportes para los núcleos de 10.000 habitantes. Siguiendo el criterio de los núcleos de menosde 5.000 habitantes, en Galicia se benefician de esta medida más de 240.000 gallegos y gallegas, y dejarían de tener horario para salir a la calle poblaciones como Ordes, Burela, Xinzo, Tui, Redondela o Boiro, entre otras.

Eso sí, más de un millón de personas en Galicia continuarán con las franjas en vigor. La población de las siete ciudades y de villas como Betanzos, Monforte, Marín, Sada, Verín, Lalín, O Carballiño o Ponteareas saldrán a pasear y a hacer deporte en horarios diferenciados, según los datos de población del Nomenclátor de Galicia.

«Non pode ser que unha vila de menos de 10.000 habitantes teña as mesmas franxas horarias que o centro de Madrid e Barcelona», ha dicho el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en su comparecencia posterior a la reunión del presidente del Gobierno con los mandatarios autonómicos. La Xunta ya había solicitado la eliminación de franjas horarias en fase 1 por entender que dejaban de tener sentido cuando se están permitiendo otras actividades sociales, como acudir a establecimientos de hostelería o el turismo, aunque sea con restricciones. Este domingo, Feijoo ha ido más allá. «Pedimos tamén que se poida saír do concello para practicar deporte. Que se siga intensificando as diferencias entre o mundo urbano e rural», ha dicho.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha anunciado que en las próximas horas se publicará una orden con un paquete de medidas para el ámbito rural y que además de la eliminación de las franjas horarias están trabajando en a puesta en marcha de otras iniciativas que han sido aportadas por los presidentes autonómicos, aunque no ha especificada cuáles.

También Fernando Simón se ha referido en su rueda de prensa diaria a la decisión del Gobierno de acelerar la desescalada en el mundo rural: «Ahora mismo los núcleos de menos de 10.000 habitantes tienen una situación que puede permitir la flexibilización», aunque ha advertido de que las comunidades autónomas deben estar atentas ante la posible aparición de rebrotes.

Las franjas horarias para los paseos y los deportes entraron en vigor el pasado 2 mayo, aunque de ellas estaban ya exentos los núcleos por debajo de los 5.000 habitantes. Más de la mitad de la población de Galicia ya tenía libertad para pasear o hacer deporte a lo largo de toda la jornada, ya que alrededor de un millón y medio de gallegos viven en núcleos por debajo de los 5.000 habitantes.