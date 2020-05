Última hora de la pandemia en el mundo: más de 4,5 millones de contagios y cerca de 310.000 muertos

0

Redacción 16/05/2020

La pandemia ha dejado más de 307.000 víctimas mortales y más de 4,5 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.20 horas de este sábado, que recoge Europa Press, el balance global es de 4.543.297 casos y 307.705 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,63 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 250.727 recuperaciones, seguido por Alemania, con 151.597 pacientes salvados, y España, con 144.783. n una semana en la que había registrado menos de 20.000 casos diarios durante dos días consecutivos, Estados Unidos ha sumado 25.100 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 1,44 millones de personas contagiadas y 87.568 víctimas mortales. Tras adelantar a España esta semana, Rusia se mantiene como el segundo país más afectado del mundo por número de casos, con 262.843 y 2.418 fallecidos. A pesar de ser el segundo país con más casos de coronavirus, Rusia registra la cifra más baja de víctimas mortales de todos los países que acumulan más de 100.000 contagios. Reino Unido se ha colocado como el tercer país por número de casos y el segundo por número de víctimas mortales, con 238.004 contagios y 34.078 muertos.

Los diez países con más casos:

Estados Unidos: 1,44 millones de contagiados y 87.568 fallecidos

Rusia: 262.843 contagiados y 2.418 fallecidos

España: 230.183 contagiados y 27.459 fallecidos

Reino Unido: 238.004 contagiados y 34.078 fallecidos.

Italia: 223.885 contagiados y 31.610 fallecidos

Brasil: 220.2915 contagiados y 14.962 fallecidos

Francia: 179.630 contagiados y 27.532 fallecidos

Alemania: 175.233 positivos y 7.897 decesos.

Turquía: 46.457 casos y 4.055 muertos

Irán: 1116.635 positivos y 6.902 decesos.

Italia prepara la apertura de fronteras

El Gobierno italiano aprobó a última hora un nuevo decreto ley en el que se contempla una nueva relajación de las medidas restrictivas adoptadas para frenar la propagación de la pandemia. Así, a partir del lunes 18 se autorizarán los desplazamientos dentro de la misma región sin ninguna limitación, si bien se podrían imponer algunas restricciones en caso de «un agravamiento de la situación epidemiológica», según el texto del decreto publicado. Además,se prevé también a partir del 3 de junio la reapertura de fronteras con los países de la Unión Europea, sin necesidad de que los viajeros se sometan a cuarentena por el covid-19, aunque se podrán limitar según el riesgo epidemiológico.

Portugal pone a puntos sus playas, con normas estrictas

A las puertas de avanzar en su desescalada, Portugal registra el mayor incremento de contagios de los últimos siete días. En las últimas 24 horas se notificaron 264 nuevos contagios en el país luso, donde, a partir del lunes, se abren guarderías y cafeterías y restaurantes con límites de aforo. No solo eso. El país reabrirá las playas al público el 6 de junio con la obligación de guardar una distancia de al menos metro y medio entre grupos y la prohibición de practicar actividades deportivas en compañía fuera del agua, señala Efe. El primer ministro luso, António Costa, anunció la medida en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en la que informó de que tendrá que haber además una distancia de 3 metros entre las sombrillas y toldos, que no podrán ser ocupados por más de cinco personas. La ocupación de cada playa se podrá consultar en tiempo real a través de una aplicación móvil que las clasificará por colores (verde: ocupación baja; amarillo: ocupación media; rojo: llena) y estarán prohibidas todas las actividades deportivas con dos o más personas, excepto las náuticas, clases de surf y deportes similares. «La playa no presenta un riesgo especial» de contagio, aseguró Costa, que informó de que no habrá una vigilancia especial del cumplimiento de las medidas, sino que cada uno deberá ser responsable de sus comportamientos. «No es posible ir de vacaciones y estar en la playa con la policía a nuestro lado», dijo el primer ministro, que defendió que «las playas tienen que ser lugares de ocio». En caso de que se verifique un incumplimiento generalizado en determinadas playas, en las que haya varias acumulaciones excesivas de personas, podrán ser cerradas por ley.

Sigue la escalada en África: más de 78.000 contagios

Los Centros de Control de Enfermedades de África (Africa CDC) han confirmado ya 78.194 contagios y 2.630 fallecidos por el coronavirus en el continente, según el último balance actualizado este sábado entre los 54 estados miembros de la Unión Africana, que recoge Europa Press. El norte de África sigue siendo la región más afectada, al acumular unos 25.637 casos y 1.639 fallecidos. Egipto, con 11.228 afectados y 592 fallecidos, es el país más afectado por número de contagios, seguido de Marruecos (6.652 casos, 190 muertos) y Argelia (6.629 contagios, 536 muertos). No obstante, la región del oeste de África se está poniendo a su altura, con unos 22.944 casos acumulados y 477 muertos. Ghana acumula ya 5.368 contagios y 28 muertos, por delante de Nigeria (5.445 contagios, 171 muertos) y Senegal (2.310 casos, 25 fallecidos). En tercer lugar se encuentra la región sur, con 14.690 casos, la práctica totalidad de ellos en Sudáfrica (13.524, con 247 fallecidos), seguida del este y el centro del continente, prácticamente a la par, con 7.486 y 7.437 casos, respectivamente. En el este de África, la situación es particularmente grave en Sudán, 1.964 casos y 91 fallecidos, y Kenia, con 781 casos y 45 fallecidos. En el centro, el país más afectado con diferencia es Camerún, con 2.934 contagios y 139 decesos.

Grecia adelanta al lunes la reapertura de bares, restaurantes y grandes superficies

Grecia ha decidido adelantar la reapertura de restaurantes, cafeterías y grandes superficies comerciales a la vista de la evolución favorable de la curva de infecciones de coronavirus. Las grandes superficies abrirán ya el próximo lunes, en lugar del 1 de junio como estaba previsto inicialmente, informa Efe, mientras que los servicios de restauración retomarán su actividad el 25 de este mes, una semana antes de lo planeado inicialmente, siempre y cuando los datos epidemiológicos sobre la pandemia continúen siendo favorables. «La experiencia hasta la fecha muestra que donde la apertura de la actividad económica y social se ha efectuado de manera organizada y de conformidad con las normas de salud, los resultados son positivos», señaló el Gobierno en un comunicado, en el que informó de que por ese motivo había solicitado al Comité de Salud el adelanto. Con tan solo algo más de 2.800 casos registrados y 162 muertos sobre una población de 11 millones, Grecia ha capeado hasta ahora relativamente bien la crisis, lo que el Gobierno atribuye a su gestión proactiva. El 11 de marzo, con 99 casos registrados y ningún muerto, se cerraron los colegios y universidades, y dos días después, tras el primer fallecimiento, le siguieron restaurantes, bares, museos, sitios arqueológicos, y todo centro cultural y deportivo.

Japón se prepara ante una nueva oleada de contagios

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha anunciado los preparativos para enfrentarse a una segunda y tercera ola de contagios en todo el país; tendencia que proseguirá hasta el desarrollo de una vacuna eficaz contra el virus. A pesar del levantamiento parcial del estado de emergencia, el mandatario ha declarado el virus como una amenaza permanente y el enemigo de una «larga batalla». Japón ha confirmado un total de 16.253 casos y 729 fallecidos desde el inicio de la pandemia, que obligó a la declaración de un estado de emergencia mantenido hasta el jueves en un 80 por ciento del país, 39 prefecturas. Solo ocho se encuentran ahora en estado excepcional. No obstante, el primer ministro ha confirmado también que volverá a imponer el estado de emergencia en el caso de un nuevo repunte de casos. Por ello, ha vuelto a instar a la población a que adopte un estilo de vida en el que predomine el distanciamiento social