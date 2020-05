«Abriunos unha pequena fiestra a un mundo diferente»

0

La Voz de Galicia Octavio Vázquez

17/05/2020 05:00 h

Nas universidades estadounidenses temos unha semana non lectiva no medio do segundo cuadrimestre, o chamado spring break. Na miña, o Nazareth College de Rochester, este ano foi a semana do 9 de marzo. Ninguén sabía entón que xa non iamos voltar ver aos nosos alumnos en persoa ate polo menos despois do verán.

O profesorado volveu á semana seguinte, pero os alumnos so puideron vir recoller as súas cousas dos dormitorios. Nuns días en que todo cambiaba cada poucas horas, os profesores finalmente fomos informados de que tiñamos 24 horas para levar para a casa todo o que precisásemos dos nosos despachos e laboratorios. Xa non volveríamos pisar o campus, con carácter indefinido.

A día de hoxe, se cada estado dos EE.UU. fose un país, Nova Iorque sería o país do mundo con máis casos confirmados, máis de 350.000 (o segundo sería España con máis de 270.000). En proporción ao número de habitantes, iso supón máis do triplo de casos que en España, e case o triplo de mortes. Dende o 22 de marzo o estado estivo en «pausa», con todos os negocios non-esenciais pechados. Partes do estado comezaron unha reapertura progresiva o venres 15 de maio, namentres que outras partes -como a cidade de Nova Iorque- continúan en pausa. O que pasará logo, o progreso da reapertura, as posíbeis recaídas máis adiante, todo iso e moito máis ninguén o sabe. O panorama é pésimo. Aínda así, cada crise tamén é unha oportunidade. Di o refrán que non hai mal que por ben non veña; a cousa é saberllo ver.

Entre as consecuencias positivas máis aparentes están a redución do tráfico e a caída histórica da contaminación, tanto da polución do aire coma tamén do ruído. Isto é tan certo en Nova Iorque como o é para a miña nai, no centro de Lugo, que agora escoita os paxaros dende a casa, non ten que limpar os cristais das xanelas de seguido, e pode deixalas abertas sen ter que aturar o ruído e os fumes dos motores. Pero serán estes cambios pasaxeiros ou están aquí para ficar?

Segundo a OMS, o medios máis seguros de desprazamento durante a pandemia son a pé ou en bicicleta. Cidades como Nova Iorque, Bogotá, París, Milán ou Budapest están a pechar rúas ao tráfico e a abrir carrís-bici, coa manifesta intención de deixalos estar pasada a crise. Segundo o comisario de Peóns e Ciclismo do Concello de Londres, Will Norman, «necesitamos saír desta crise dun xeito radicalmente diferente». E non está só: unha recente enquisa amosa que só un 9 % dos británicos quere voltar á «normalidade» despois da crise.

Máis aló da pandemia, as vantaxes para a saúde están ben documentadas. Reducir o uso do coche conleva menos contaminación, rúas máis seguras, desprazamentos máis rápidos, e incluso descensos nos sentimentos de soidade. Pero as vantaxes teóricas non son tan persuasivas coma os dramáticos efectos positivos que estamos a presenciar agora coa redución xeneralizada do uso do automóbil.

A inercia tremenda das industrias dos combustibles fósiles, dos automóbiles, mesmo do capitalismo salvaxe freou de súpeto, dun xeito inesperado, e abriunos unha pequena fiestra a un mundo diferente. E moitos estanse a decatar das posibilidades. Sitios webs como Agora todo é posíbel (Now anything Is possible) reúnen series de artigos sobre cambios que parecían fóra do noso alcance, e agora, como resultado da pandemia, estanse a suceder rapidamente.

O ingreso básico universal foi proposto hai tempo como unha ferramenta para promover a equidade e racionalizar o apoio económico. Houbo proxectos piloto prometedores, pero a idea de pagar ás persoas simplemente por existir parecía politicamente inasumíbel. E agora de súpeto, aparecen versións desta idea por todas partes. Cincocentos académicos e líderes políticos asinaron recentemente unha carta aberta instando aos gobernos a «promover a renda básica universal de emerxencia». O Goberno de España anunciou que faría permanente o novo «ingreso mínimo vital», o primeiro país de Europa en facelo. Este mes pasado os cidadáns americanos con rendas anuais de menos de 75.000 doláres recibiron 1.200, como estímulo económico, e cantidades progresivamente menores ate chegar aos 99.000 anuais, máis axudas adicionais por cada fillo menor de 17 anos.

Nos anos 30 do século pasado, como consecuencia da Gran Depresión, o presidente Franklin D. Roosevelt iniciou o chamado New Deal, unha serie de programas, obras públicas, reformas financeiras e novas regulacións, que incluíron por exemplo a creación da Seguridade Social nos EE.UU. No seu discurso de investidura do 4 de marzo de 1933, Roosevelt dixera «decatámonos agora como nunca antes da nosa interdependencia, os uns dos outros». Que apropiadas estas palabras, se acaso agora aínda máis que o século pasado. Esta crise é unha oportunidade única para un novo New Deal, un novo acordo social. Na UE o plan de recuperación económica ven de ser ligado ao proxecto European Green Deal, un conxunto de iniciativas políticas impulsadas pola Comisión e o Parlamento europeos co obxectivo xeral de acadar a neutralidade climática en Europa. Os valores do New Deal sobrevivirían durante xeracións nos EE.UU. Os que se formen agora mesmo tamén poderían. Moitos son os que din que o mundo xa non poderá voltar ser como antes. Mais se cadra si que podería, depende de nós que iso non suceda.