Un día das Letras Galegas para conmemorar vía «streaming»

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 16/05/2020 14:29 h

A pandemia relega os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas a Internet, pero a música e os poemas non faltarán esta fin de semana. O único concello no que haberá un acto presencial é Cambados, onde decidiron manter a tradicional ofrenda floral ante a escultura de Ramón Cabanillas no paseo da Calzada, o domingo a partir das 12 horas. Varios escritores lerán poemas, Emilio Xosé Insua realizará unha disertación sobre a biografía e bibliografía do autor homenaxeado, Ricardo Carbalho Calero, e non faltará tampouco a música tradicional.

A partir de aí, a oferta cultural pasará a formato streaming. Cambados, Vilagarcía, Ribadumia e Meaño son algúns dos concellos que retransmitirán a través das súas redes sociais, o domingo a partir das sete da tarde, un acto presentado por Lucía Rodríguez que vai servir de homenaxe a Carbalho Calero. O académico cambadés Francisco Fernández Rei e o profesor Carlos Yus falarán da súa vida e obra; Mariña Area, estudante de Filoloxía Galega na USC, recitará varios poemas do autor e a parte musical correrá a cargo do grupo Onte e Hoxe, que interpretará un repertorio de cancións galegas dos anos 60 e 70 ata a actualidade.

Outra vía que exploraron os concellos foi a convocatoria de concursos de poemas a través da Internet, caso de Cambados, Ribadumia e Meaño, nos que invitan a rapaces e adultos a expresarse en verso e en galego aproveitando a festividade do 17 de maio. As bases dos concursos poden consultarse a través dos respectivos perfís de Facebook dos concellos.

Algunhas escolas de música municipais tamén prepararon algo especial para este día, que no caso de Cambados e Meaño poderanse ver a través dos seus Facebook a partir de mañá.

E adiantándose ao día 17, esta noite xa empezará a soar a música desde Vilagarcía da man do pub La Bolsa, o dj Carlos Crespo e o Concello de Vilagarcía a través da que se dou en chamar «Noite das Músicas Galegas». A partir das 22 horas vai ser retransmitido un amplo repertorio de música galega, desta volta polo Facebook de La Duendeneta e do Concello.

Os actos continuarán do domingo, día no que en Vilagarcía é costume celebrar un acto a mediodía a carón do busto de Rosalía de Castro en Carril. Dadas as circunstancias actuais, esta celebración substitúese pola emisión ás doce do mediodía e a través do Facebook municipal da interpretación do himno galego parte da Banda de Música de Vilagarcía.