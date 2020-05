Sánchez anuncia que el estado de alarma se levantará en algunas comunidades y se mantendrá en otras

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 16/05/2020 15:34 h

«Nuestro país comienza a entrar en un escenario diferente». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, pero con unas características muy distintas. En lugar de los quince días por los que se ha ido ampliando desde el inicio de la crisis del coronavirus, en esta ocasión se pedirá por un plazo aproximado de un mes, hasta el final de las fases previstas de desescalada. Según Sánchez, esta será la última prórroga que solicitará al Parlamento. Pero anunció que durante este mes añadido, el estado de alarma se levantará en algunos territorios y se mantendrá en otros en función de la situación sanitaria. Lo justificó diciendo si se ha aceptado que los escenarios contra el coronavirus sean asimétricos en los distintos territorios, estos deben ser «asimétricos con todas las consecuencias». El estado de alarma solo se mantendrá, señalo, «por criterios sanitarios en aquellos territorios en los que tengamos que actuar con esa herramienta constitucional».

Solo Illa será autoridad delegada

El jefe del Ejecutivo afirmó que el fin de la desescalada coincidirá en la mayoría de comunidades con el inicio del verano y en el resto «unas semanas después». Las reglas impuestas, dijo, se deben exclusivamente a criterios sanitarios y «nada tienen que ver con la ideología ni con los negocios». La nueva prórroga incluirá además una «desescalada institucional», de manera que la única autoridad delegada será a partir de entonces el ministro de Sanidad, por lo que decaerán las facultades excepcionales atribuidas a Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Todas las medidas que se tomen a partir de ahora se concentrarán en el ámbito sanitario. Esta era una de las exigencias planteadas por el PNV y por ERC para apoyar la prórroga del estado de alarma. Sánchez admitió que negocia con sus socios y aliados la duración de la nueva prórroga, pero cifró ese período entre las cuatro y las seis semanas. Admitió la posibilidad de retomar la mesa de negociación sobre Cataluña con los independentistas, como exige ERC, pero lo desligó de la votación de la prórroga.

El Gobierno se plantea modificar leyes ordinarias para poder gestionar la pandemia cuando se retire el estado de alarma mediante la cogobernanza con las autonomías. «Hay tiempo para hablar con los grupos y modificar leyes sin el estado de alarma y sin restringir la movilidad entre los españoles», dijo, haciendo referencia expresa a la Ley de Salud.

Madrid y Cataluña, pronto en la fase 1

En la cogobernanza con las autonomías que se aplicará a partir de ahora, «las comunidades irán recuperando su plena capacidad de decisión», según Sánchez, que explicó no obstante que «durante unas semanas seguirán limitados los derechos y la libertad de circulación y reunión», aunque siguen vigentes, precisó, el control parlamentario, la libertad de expresión, la de prensa y el control judicial. Sánchez dio a entender que tanto Madrid como Barcelona, únicos territorios junto a Castilla y León que mantienen zonas en la fase 0, pasarán pronto a la a la fase 1. «A partir del lunes, la inmensa mayoría del país habrá iniciado ese proceso hacia la normalidad y el resto esperará hasta la próxima semana», afirmó. En todo caso, indicó que todas las medidas y los baremos utilizados para determinar las fases se han aprobado de acuerdo con las comunidades, aunque puede haber algún «desacople» en el consenso sobre las medidas que se han adoptado en cada territorio, en referencia a las críticas de la Comunidad de Madrid. «En la lucha frente al virus, el Gobierno de España pelea en el mismo equipo que las comunidades y ayuntamientos», dijo. Desautorizó las manifestaciones de protesta contra el Gobierno que se están celebrando en algunas zonas de España, especialmente en Madrid, no por motivos ideológicos, sino por no mantener la distancia social exigida.

Habrá impuesto a los ricos

En lo que se refiere a las medidas económicas, hizo alusión al «impuesto a los ricos» que plantea el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y confirmó que el Ejecutivo lo va a poner en marcha al tratarse de un «compromiso» contenido en del acuerdo de Gobierno firmado con Unidas Podemos. «Es la hoja de ruta, y con mayor vigencia y actualidad con motivo de la pandemia», señaló. Anunció también que el Consejo de Ministros abrirá una tercera línea de 20.000 millones de euros de crédito para garantizar la liquidez a empresas y autónomos. Un 90 % de esos créditos, según Sánchez, se ha dirigido a pequeñas empresas y autónomos.

No se comprometió a que se mantengan en el futuro la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios porque eso dependerá de incertidumbres todavía no resueltas en términos de PIB y de deuda pública «Estamos en una fase prematura para elaborar Presupuestos», dijo. El jefe del Gobierno corrigió las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector turístico, que calificó como de «bajo valor añadido», y expresó el compromiso del Ejecutivo tanto con el sector turístico como con el de la automoción. Respecto a la cuarentena impuesta a los turistas que visiten España, señaló que el Gobierno asume las recomendaciones de la Unión Europea. Y lo justificó explicando que, de no hacerlo, podría extenderse el virus. Sánchez ha hablado con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron y entiende la reciprocidad impuesta a esta medida, aunque recordó que «Alemania también aplica medidas de cuarentena a determinados países».