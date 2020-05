Estas son las razones por las que Madrid se queda en la fase 0

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 16/05/2020 15:58 h

Madrid no está preparada para avanzar a la fase 1 y no lo está, principalmente, porque no se ha consolidado su sistema de detección precoz de nuevos casos, que es la herramienta fundamental para reaccionar con rapidez ante un posible rebrote. Así lo especifica el informe que firma la directora general de salud pública y que en cuatro páginas pone sobre la mesa las debilidades del plan de la comunidad de Madrid: la capacidad de realizar PCR se encuentra al límite, no se explican con detalle los mecanismos para reforzar el personal y dotar de equipos de protección y material de toma de muestras en la estrategia de detección precoz y no se ha aportado suficiente información sobre el sistema de trazabilidad de contactos de los casos sospechosos.

Simón explica por qué la Comunidad de Madrid sigue en #Fase0



🔸Atención Primaria y Salud Pública han sufrido por la presión asistencial



🔸Ambas son clave para la detección precoz del #COVID19



🔸El refuerzo se está consiguiendo en esta última semana#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8q91AkvO0W — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 16, 2020

Eso sí, Sanidad subraya que Madrid «ha hecho un esfuerzo importante respecto a la semana pasada para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en Atención Primaria», aunque hay que aguardar para comprobar sus capacidades a pleno rendimiento de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos sospechosos y sus contactos. Sobre todo porque los datos aportados por la comunidad corresponden solo a dos jornadas.

Al mismo tiempo que se hacía público el informe del ministerio, la presidenta Isabel Díaz Ayuso comparecía para decir que veía una «motivación política» en la decisión de que Madrid no inicie el desconfinamiento, porque no encuentra razones técnicas. «Es un choque ideológico» y en este momento «el gobierno de la Moncloa decide en la dirección contraria siempre a la que nosotros pedimos», ha lamentado la presidenta. «Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y se está minando el diseño constitucional por la puerta de atrás», ha dicho.

Díaz Ayuso ve «un recorte de libertades» en la gestión que se está haciendo de la pandemia y ha insistido en que hay que basarse en la «responsabilidad individual» para gestionar la situación. Todo, días después de que se produjesen aglomeraciones en el barrio de Salamanca de personas protestando por la gestión del gobierno.

«Falta transparencia, no nos dicen quien ha tomado esta decisión, bajo qué criterios técnicos» se decidió que Madrid se quede fase 0, una decisión que va a «llevar a la ruina» a Madrid, ha advertido la presidenta, que a renglón seguido ha matizado que «si se arruina Madrid se va arruinar España», porque su comunidad es el motor económico del país.

«Según la información aportada se están realizando 9.918 PCR por día, en torno al 90% de su capacidad máxima (10.977), por lo que convendría programar una ampliación de esta capacidad, ya que podría resultar insuficiente en caso de brote, especialmente bajo la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en Atención Primaria», señala el informe del Ministerio de Sanidad, que también hace referencia al hecho de que un 20 % de las residencias aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la pandemia.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha respondido sobre las razones que se apuntan en el informe que se está estudiando para poder aumentar hasta 20.000 la capacidad de realización de PCR. En este momento, Atención Primaria realiza unas 1.300 diarias, con una media de 58 positivos diarios. El consejero también ha subrayado que el refuerzo de personal ya se ha aprobado en mesa sectorial. «La capacidad de respuesta asistencial que tiene nuestra comunidad está avalada por los indicadores de salud y por nuestra capacidad de flexibilización», ha valorado el consejero, que cree que «ese informe, sin haberlo leído a fondo, desde luego que no impide que Madrid pasa a la fase uno».

Díaz Ayuso ha denunciado que no hay «ningún país de la Unión Europa que tenga su capital absolutamente cerrada como está ahora mismo la ciudad de Madrid» y que se está dando un trato discriminatorio según las comunidades autónomas.En este sentido el informe ministerial habla de que Madrid tiene peculiaridades como la alta movilidad y la densidad de población, que puede favorecer la transmisión del virus, y su conectividad con otras zonas del Estado e incluso otros países, lo que facilita la propagación.

La polémica con el apartamento «no le importa absolutamente a nadie»

Durante su comparecencia, la presidenta también ha respondido a preguntas sobre el apartamento en el que se aloja desde la declaración del estado de alarma y sobre la publicación de un contrato que beneficiaba al hostelero dueño de dicho apartamento. «Es un intento de tapar una gestión desastrosa con un tema que no le importa absolutamente a nadie», ha dicho Díaz Ayuso. «Es una decisión que me compete a mí porque primero con este hotelero no tengo ninguna contraprestación ni ningún tipo de interés».

«Voy a investigar hasta el final», ha dicho sobre el supuesto contrato público que beneficiaría a este hostelero. «La comunidad de Madrid ha sufrido un hecho gravísimo y yo desde luego no me puedo quedar desde brazos cruzados. Investigaré hasta el final que ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente». Lo que sí ha negado es una crisis de gobierno. «Las relaciones del PP y Ciudadanos son buenas y siguen siendo de confianza por parte de los dos dirigentes de ambas formaciones», ha zanjado.