«La sociedad portuguesa, un ejemplo para el resto de Europa»

Paula Domínguez

17/05/2020

Estamos viviendo una situación nueva y diferente para toda la sociedad. Desde que estalló esta crisis todos hemos sentido y pensado cosas muy diferentes. A mí, este confinamiento me ha hecho reflexionar, me ha enseñado a valorar pequeñas cosas y me ha ayudado a organizar y estructurar tareas y obligaciones. Las cosas fueron surgiendo muy precipitadamente y la verdad es que los gobiernos tanto de España como de Portugal tuvieron que tomar decisiones muy rápido.

Mi club, el Sport Lisboa e Benfica, incluso antes de que el Gobierno portugués decretara el estado de alarma, tomó medidas de contingencia, cancelando los entrenamientos y recomendándonos el quedarnos en casa. Pasó lo mismo con mis actividades en la Facultad de Ciencias: las clases presenciales fueron canceladas y empezó el régimen de estudio a distancia. En dos o tres días pasé de estar fuera de casa de 8 de la mañana a 7 de la tarde (por los entrenamientos y las clases), a estar en casa durante todo el día.

Los primeros días fueron raros porque nunca me había pasado algo parecido, y también los viví con bastante preocupación porque había mucha incertidumbre. Además, al estar lejos y ver todo lo que salía en las noticias y en las redes sociales sobre cómo estaba España en ese momento, la cabeza no paraba de dar vueltas y pensar en cómo estaría la gente a la que quiero. Después, hablaba con mis familiares y amigas y me tranquilizaba bastante: me transmitían que estaban en casa y siguiendo todas las medidas de seguridad, lo que me dejaba algo más relajada.

Debo admitir que me costó coger carrerilla en la cuarentena, al tener esa sensación rara en el cuerpo me resultaba muy complicado entrenar y estudiar en casa. Hice bastantes esfuerzos para intentar mantener una rutina diaria de entrenamientos y trabajos de la facultad. De esta forma podía garantizar que seguía manteniendo la forma física y llevando todo el trabajo universitario al día. Creo que el llevar esa rutina diaria y también mantener una alimentación saludable, me ayudó mucho en esas semanas de confinamiento.

Las medidas impuestas por el Gobierno de Portugal no eran tan estrictas como las de España: se podía salir a hacer deporte (correr) como máximo en grupos de dos, o a dar paseos cortos alrededor de tu edificio. Yo, aún así, no lo hacía. Prefería quedarme en casa y hacer un esfuerzo que salir y arriesgarme a estar expuesta. Normalmente hago la compra en dos supermercados que están a 600 metros de mi casa, y durante la cuarentena iba una vez a la semana. Eso me servía para dar un pequeño paseo y ver la luz del sol. No me gustaba mucho salir porque el ambiente era extraño, parecía de una película de miedo o de esas en las que se acaba el mundo. Todas las calles vacías y la gente con la que te cruzabas con mascarilla y con cara de desconfianza. Toda la sociedad portuguesa vivía esas primeras semanas con incertidumbre y con el miedo de ver lo que estaba avanzando la pandemia en los países vecinos, como España.

La sociedad aceptó que había que parar. No había reuniones, ni paseos en grupo , ni gente exponiéndoseEn mi opinión, en Portugal reinó el civismo, uno de los valores que yo más admiro de la sociedad de este país. Aunque las medidas no fueran tan restrictivas y los datos no fueran tan graves como los de España, Italia o Francia, la sociedad aceptó que había que parar. No había reuniones, ni paseos de grupos grandes, ni gente exponiéndose al virus sin necesidad. La sociedad entendió que nuestro trabajo intentando frenar los contagios era casi tan importante como el trabajo de los médicos o enfermeros que estaban en los hospitales. Hubo, y sigue habiendo, un gran espíritu de unión y mucha conciencia social, lo que en mi opinión ayudó mucho a frenar el efecto del virus. La gente se concienció de que la mejor forma de honrar y de agradecer a todos los trabajadores que estaban luchando contra el virus era quedarse en casa. Eso me llamó mucho la atención y me sirvió para darme aún más cuenta de que la sociedad portuguesa es un ejemplo para el resto de Europa.

Después de casi 5 semanas, el club nos comunicó que nos iban a dar vacaciones porque es probable que la competición se reinicie en junio. Después de tanto tiempo confinada en Lisboa, me daban la noticia de que podía viajar a Galicia. Por supuesto, iba a seguir con las recomendaciones y con el régimen de cuarentena, pero en casa. Me puse en contacto con la Embajada Española en Lisboa y con el Control Fronterizo para informarme de si podía viajar y las medidas que tenía que adoptar en el viaje de regreso.

Los días más difíciles para mí fueron los tres que pasaron desde que el club me comunicó que podía regresar a Galicia hasta que por fin empecé el viaje. Llegar a casa fue algo que me animó, que me dio nuevas energías para seguir afrontando esta situación tan difícil. Pasé de estar encerrada a seguir estando encerrada, pero la sensación era diferente. Salí un poco de esa rutina que te supone estar en la ciudad en la que trabajas y en la que haces tu vida durante once meses del año. Sigo con la misma disciplina de entrenamiento y estudio, bastante exigente y que me tiene ocupada y concentrada durante la mayor parte del día. La estructura de mis días no cambió, pero el ánimo cambió mucho. Llevaba desde Navidad sin estar en casa, en Galicia, y el hecho de poder pasar la cuarentena aquí, un poco más cerca de la gente a la que quiero, me hizo renovar las energías y tomármelo todo de una forma más positiva.