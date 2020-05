Las elecciones en Galicia y País Vasco podrían contar con un mecanismo de seguridad especial frente a contagios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

16/05/2020 13:13 h

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias se refirió brevemente a lo que podría suponer la convocatoria de elecciones en Galicia y País Vasco mientras se mantiene la fase de desescalada frente a la crisis sanitaria. Fernando Simón eludió opinar sobre el hecho de la llamada a las urnas —«no me compete», esgrimió—, pero sí lo hizo acerca de un asunto relacionado: las reuniones de grandes grupos de personas. «Hay que prever el riesgo de que las haya, y es necesario cumplir unas normas de seguridad ya conocidas por todo el mundo. Las elecciones podían tener la entidad suficiente para establecer mecanismos de seguridad especiales que eviten riesgos y contagios», explicó durante su rueda de prensa como portavoz del comité técnico.

En la misma, valoró los datos diarios sobre la propagación del epidemia en España. «102 fallecidos es la cifra más baja en muchísimas semanas. Siempre dentro de lo triste, es una cifra favorable en la evolución de la epidemia. También la de ingresos en UCI y la de nuevos hospitalizados», destacó Simón. En cuanto al proceso de seguimiento de contagios, que progresará para volverse mucho más exhaustivo, apuntó que «no requiere un nivel de formación específico, cualquiera con un nivel de formación básica que sea capaz de tener una conversación telefónica puede hacer el seguimiento. Por supuesto que tiene que haber una supervisión y formación de estas personas, una formación sólida, y tienen que tener una capacidad de comunicación adecuada. Si son sanitarios, mejor, pero no es necesario que sean profesionales sanitarios. Los titulados sanitarios son los que hay, no surgen debajo de las piedras y están prácticamente todos trabajando con el coronavirus».

Quiso atajar las elucubraciones que genera la desescalada asimétrica en torno al posible avance de las fases. «Yo no haría elucubraciones de lo que va a pasar en verano», recomendó, recordando que «las decisiones en el proceso de tránsito a la normalidad se van trabajando día a día y semana a semana. Lo que vaya a pasar en verano no lo podemos plantear ahora mismo».

Descartó por último Simón que se estén produciendo nuevos brotes pandémicos: «Los tiempos entre que la transmisión se produce y somos capaces de detectarlo se van a reducir mucho, pero los repuntes no se explican todavía por ese factor. Hasta ahora no se ha detectado ningún brote con transmisión actual del que hayamos tenido conocimiento». «Las definiciones de caso se han ido adaptando a la situación. Ahora buscamos la máxima sensibilidad e incluso así el nivel de casos detectado se mantiene prácticamente igual, lo que quiere decir que no tenemos brotes», concluyó.