O rastrexo aos móbiles indica que un de cada tres galegos seguen sen saír da casa

Galicia estreou a fase 1 da desescalada o luns 11 de maio. A liberdade de movementos ampliouse dentro de cada provincia: as franxas horarias mantivéronse para máis da metade da poboación para facer exercicio e saír a camiñar, pero en todos os concellos quedaban permitidas as reunións de ata dez persoas, os desprazamentos a segundas residencias e a reapetura das terrazas dos bares. Esa primeira xornada rematou coa advertencia dos hosteleiros de que, sen responsabilidade, as mesas que dispuxeran sobre as prazas e beirarrúas volveríanse blindar con cadeado. Malia as aglomeracións observadas no inicio da fase 1, o rastrexo a 13 millóns de liñas de teléfono móbil que realiza cada día o Ministerio de Transportes determina que máis de 950.000 galegos seguiron confinados na casa ese luns.

A mobilidade aumentou, de media, un 12 % respecto ao luns anterior. Se se compara co luns 30 de marzo, a porcentaxe de persoas que quedaron na casa caeu un 32 %. Ese día sairon 1,3 millóns de galegos á rúa, cando aínda quedaban dúas semanas para que se reincorporasen parte dos traballadores non esenciais que ficaban na casa e a case un mes da entrada en vigor das dúas fiestras diarias para facer exercicio ou pasear. O luns 11 de maio, preto de 1,8 millóns de galegos fixeron polo menos un desprazamento dende o seu domicilio, o 65 % da poboación. Nunca ata ese momento, dende que se decretara o estado de alarma a mediados de marzo, tantas persoas pisaran a rúa na comunidade. Por vez primeira houbo maioría de xente que saiu da casa en máis de dúas ocasións: 1,1 millóns fronte a 952.000 que permaneceron confinados. Así, un terzo dos galegos decidiron manter a corentena a pesar do levantamento gradual das restricións.

Hora punta ás sete

Ás oito do serán do luns, cando arrincaba a segunda franxa do día para facer exercicio, 36.366 vigueses baixaron á rúa. Unha hora antes fixeran o mesmo préto de 37.000. Non houbo outro concello no que coincidisen tantas persoas á vez en toda Galicia. Vigo converteuse no municipio onde máis galegos saíron cada hora do día, salvo ás dez da noite, ás once, ás doce e ás sete da mañá, cando A Coruña pasou a ser o punto da comunidade con máis xente na rúa. Nesta cidade foi onde máis desprazamentos se realizaron nun rango inferior ao quilómetro de distancia, o limite imposto polo Goberno como radio de mobilidade. Santiago experimentou o maior incremento de poboación saíndo do seu domicilio entre as sete grandes urbes galegas, un 16,4 % máis que o luns anterior, seguido da Coruña (15,8) e Vigo (15,7).

Houbo concellos nos que se produciu unha evolución en sentido inverso. Aínda que cunha diferenza mínima, na Fonsagrada, Bóveda e o Corgo, os tres en Lugo, o confinamento experimentou un lixeiro incremento. No primeiro caso, a corentana medrou un 5,7 %. Estes tres municipios contan cunha poboación inferior aos 5.000 habitantes, polo que as franxas horarias non se chegaron a aplicar, habilitando aos seus veciños a moverse sen impedimento. En máis dunha ducia de concellos, a mobilidade aumentou por riba do 22 %. A maior suba deuse en Cuntis, un 37 %, mentres que o número de persoas que quedaron na casa reduciuse nun 64,3.

Como ven ocorrendo dende o inicio do confinamento, a maior circulación entre concellos transcorre entre Narón e Ferrol. Máis de 28.300 persoas cambiaron o luns 11 de maio do primeiro ao segundo municipio. Outras 27.000 fixeron a viaxe en sentido inverso. Entre as dúas cidades non hai barreiras xeográficas e, segundo datos facilitados polo Instituto Galego de Estatística, o 27 % dos residentes en Narón naceron en Ferrol. O outro gran fluxo prodúcese de Oleiros á Coruña, con máis de 50.000 desprazamentos en total en ambas direccións. Ese día, máis persoas se moveron entre Ourense e Barbadás que de Cangas a Vigo, e viceversa.

De Ferrol a Fuerteventura

Na análise ao rastrexo do Ministerio de Transporte aos movementos dos galegos aparecen 24 ferrolanos —ou líneas de móbil— que foron ata Pájara, un municipio da illa de Fuerteventura, na provincia das Palmas. Outros oito naroneses colleron o mesmo avión cara esa illa. Precisamente ese día, a baloncestista do Baxi Ferrol Patricia Cabrera viaxou o luns nun avión ateigado de xente entre Madrid e Gran Canaria no que tamén se atopaba o ribeirense Pablo Lijó, xogador de pádel.

Os datos do Ministerio acumulan o número de quilómetros entre o punto de orixe e destino dos desprazados, aínda que no medio destas viaxes fagan conexións noutros municipios para tomar avións ou outros medios de transporte.

Metodoloxía

Ata o de agora, os estudos de mobilidade realizáronse a partir de miles de entrevistas. Nesta ocasión, o Ministerio de Transportes decidiu analizar os movementos dos españois durante a crise do covid-19 realizando un seguimento de trece millóns de liñas móbiles subministradas por un operador móbil, Orange. A interpretación da análise masiva de datos faise a partir dunha función que implica a anonimización de cada rexistro, de xeito que non se pode identificar ningún usuario. Para elevar a mostra aos 47 millóns de habitantes rexistrados no país, úsanse os mesmos procedementos que os empregados en enquisas de mobilidade anteriores. Segundo o Ministerio, a mostra empregada (con máis de trece millóns de liñas telefónicas) «proporciona un alto nivel de fiabilidade para os indicadores de mobilidade», especialmente nos concellos máis grandes.