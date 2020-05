«Se te quiere, Fer», la canción «viral» a Fernando Simón

0

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

15/05/2020 17:07 h

Si hay una persona que ha movido nuestras pasiones en esta cuarentena es Fernando Simón. Ustedes elegirán si pertenecen a ese grupo en el que entra Pablo Motos que se queda en la superficie de una vestimenta que no entiende de protocolos, o si escogen ver al epidemiólogo que se jugó la vida en Burundi. La semblanza de Fernando Simón es tan atractiva que merece, cuando todo esto acabe, un análisis biográfico en condiciones. Pero mientras tanto, y como homenaje, le ha salido un grupo de fans a Simón tan fieles que ya piden que cuando la pandemia termine, él siga saliendo diariamente a dar una rueda de prensa. De esa entrega desmedida a una figura tan admirada por muchos ha salido un hit. La canción Se te quiere, Fer, que resume el apasionamiento que ha despertado. «Quiero ir al Congreso y darte un beso, pero jamás te haría eso, me tomo en serio tus consejos y están prohibidos los besos», expresa el tema que, cómo no, ha salido de Twitter y ya se ha hecho viral a partir de la creatividad de su autor, Christian Flores, creador de aquel Velaske, yo soy guapa?

El ingenio de la letra no se corresponde con la fortaleza de una música muy poco pegadiza, pero merece la pena escuchar esos versos coloquiales que hablan del sentir de la calle: «Quiero dormirme acurrucado en tus cejas y en tu saber estar». Se te quiere, Fer.