Galicia permite desde el lunes las visitas a las residencias de mayores

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 15/05/2020 15:40 h

La Xunta ha aprobado en la reunión de su semanal del Gobierno un protocolo «gradual e flexible» para tratar de recuperar cierta normalidad en la dinámica de las residencias de mayores, en confinamiento pleno desde el inico del estado de alarma. El presidente Feijoo, consultados los expertos, considera que Galicia está en una situación «razoable» para ir tomando medidas, y aunque entiende que es una decisión «arriscada», entiende que ya se puede dar una solución parcial a la falta de contacto entre familias desde hace semanas y al propio aislamiento interno por la suspensión de actividades comunes.

El primer criterio será que la residencia no haya detectado positivos en los 15 días anteriores, y que esta esté ubicada en un concello que registre menos de tres casos por cada 100.000 habitantes. Este plan prevé tres etapas graduales que tendrán una duración de 15 días, en caso de residencias de más de 60 usuarios, o de 10 días, para las de menor tamaño. En las tres etapas se distingue entre las residencias de gran tamaño y los hogares, que podrán arrancar directamente en la fase 2. Cada avance deberá estar avalado por un informe de la autoridad sanitaria.

En la etapa 1, desde el lunes, se permite una visita de un familiar a la semana, siempre con cita previa. Los residentes podrán hacer salidas en grupos de cinco personas hasta un kilómetro de distancia. Dentro estarán permitidas las actividades para un máximo de diez personas, siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento. Y podrán producirse nuevos ingresos siempre que el nuevo residente haya dado negativo en un test PCR tres días antes. En la segunda etapa -15 días después en los centros de mayor tamaño- los residentes podrán hacer salidas autónomas, siendo recomendables las primeras horas de la mañana y atendiendo a los criterios de franjas horarias de cada concello. En la última etapa se recupera el régimen de visitas ordinario, pero con un protocolo de seguridad, con salas habilitadas y con el principio de distanciamiento.

El avance de las fases se suspenderá en el caso de que se produzca un solo positivo entre los internos. La situación epidemiológica actual permite abrir 388 residencias, un 82 % del total.

250 concellos sin nuevos infectados en los últimos 14 días

Sobre la flexibilidad horaria en núcleos de menos de 10.000 habitantes, Feijoo aseguró que «más de 250 ayuntamientos gallegos no tienen ningún infectado por coronavirus en los últimos 14 días. En el ámbito rural el Gobierno está desaparecido, está mucho más preocupado de lo que ocurrre en Madrid que de lo que ocurre en los miles de pueblos de menos de 10.000 habitantes. Mi opinión es que sí, no tiene sentido esperar a la siguiente fase». «A curva segue dobrándose. A patoloxía covid só ocupa o 5% das camas uci. Só ocupa o 2 % das camas hospitalarias. Estamos nunha situación na que é necesario restablecer as axendas sanitarias», aseguró el presidente de la Xunta antes de detallar que en Galicia hay ahora mismo 1.100 sanitarios en cuarentena en Galicia. Más de 1.000 ya han sido dados de alta.

Feijoo resaltó que estamos en fase de contención y que los expertos «están preocupados polos repuntes e por cando se crucen as enfermidades respiratorias como a gripe con este virus para o que non hai vacina». «A única vacina que existe no mundo é a distancia física entre personas. Esa é a única vacina, a nosa responsabilidade. Sentidiño como durante o pico da pandemia», pidió.

El presidente de la Xunta comentó además cómo se está preparando la comunidad para la próxima temporada de la gripe. «Aprobamos oito medidas: adquirir novo material, adquirir novas vacinas da gripe porque entendemos que este outono haberá máis demanda e así o aconsellamos desde este momento. Aprobamos un paquete de medidas de alugueiro para as rendas baixas», anunció Feijoo.