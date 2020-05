La apertura de la playa de Liñares este verano está en el aire por la falta de personal y de mantenimiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 14/05/2020 23:10 h

Este verano que viajar se presenta complejo en todos los sentidos y que el disfrute del entorno parece la opción de vacaciones más accesible y responsable, muchos apuntan a la playa fluvial de Liñares como una de las mejores alternativas locales. Sin embargo, a mediados de mayo, la apertura de la playa al público en la época estival está en el aire. Y no solo por el coronavirus.

El Concello de A Estrada tiene previsto firmar con Río Ulla un convenio de colaboración por el que asume la explotación de todas las instalaciones durante veinte años. La administración local se compromete a realizar obras de calado que, según el estudio previo, rondarán los 600.000 euros. Los trabajos incluyen la mejora del arenal y la carballeira, así como el aprovechamiento de parte de las viejas construcciones y el levantamiento de otras nuevas para albergar los baños y una cafetería-restaurante integrados en el entorno. También se contempla la reforma o recambio de las compuertas con las que se embalsa el agua.

A cambio, Río Ulla percibirá durante los veinte años de concesión 303.000 euros repartidos en anualidades desiguales. Para este año, la aportación prevista por el Concello es de 25.000 euros.

La firma del convenio ya fue aprobada por los socios de Río Ulla, pero aún no se ha producido. El Concello quiere comprobar primero con Augas de Galicia que el proyecto es viable. La consultora Idom ha hecho un estudio hidrológico que determina que la zona en la que se pretende obrar queda fuera del área inundable. Hoy se consultará el asunto con Augas de Galicia por videoconferencia. Si el subdirector da el visto bueno, en quince días se presentará el anteproyecto de la actuación para su autorización por parte de Augas de Galicia. Se podría proceder así a la firma efectiva del convenio con Río Ulla. No obstante, la activación del convenio exige también la entrega a Río Ulla de la anualidad correspondiente al 2020.

Sin personal

La sociedad no cuenta en este momento con personal de mantenimiento de las instalaciones. Entiende que, una vez apalabrado el convenio para este año, esas funciones le corresponden ya al Concello. Además, para poder abrir al público la playa como espacio de ocio municipal, sería conveniente la contratación del servicio de socorrismo. El Concello todavía estaría a tiempo, pero por el momento no ha movido ficha al respecto. El verano pasado, Río Ulla abrió la playa solo a los socios -sin socorrista- y se permitió la entrada a todos los estradenses 15 días como gesto de buena voluntad. La respuesta no pudo ser mejor.