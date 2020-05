Fernando Simón advierte: «Puede haber rebrotes en todas partes»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 14/05/2020 12:57 h

Fernando Simón ha vuelto a pedir prudencia y que la ciudadanía extreme las precauciones para ayudar a contener la epidemia del covid-19. «Los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos estos días. Hay ligero repunte. Estamos valorando si es una de las variables o hay algo más detrás. El repunte de los fallecidos se debe a una comunidad autónoma que ha notificado 131 muertos», dijo refiriéndose en particular al caso de Cataluña. «Son unos datos un poco extraños y estamos valorándolos. En general hay una evolución a la baja muy favorable», resaltó.

Descartó que este pico de fallecimientos pueda asociarse a las comunidades que ya han entrado en la fase 1. «Los fallecidos no se pueden asociar en absoluto al cambio de fase. Una persona desde que se contagia hasta que se notifica pasan entre 10 y 17 días. Este repunte está asociado a personas que estaban ingresadas desde hace días. Veremos qué pasa a finales de la próxima semana. Si hemos tenido un incremento de 217 y ahora Cataluña está verificando los datos para detectar si son casos nuevos o si son retrasos de notificación o si están asociados a alguna zona concreta. Estos 217 fallecidos de los cuales cerca del 60 % son de una misma comunidad es difícil asociarlos a una medida», detalló.

Además también aclaró que habían analizado si realmente se había producido un repunte en los contagios entre niños desde que se les autorizó salir a la calle y lo descarta. «Hemos hecho análisis para valorar si realmente había un repunte en los casos de niños. Ese incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad, los datos de las edades vienen en las fichas de seguimiento de la enfermedad. No parece que haya un efecto relacionado con las medidas de alivio para los niños, pero vamos a seguirlo muy de cerca porque ya saben que en la desescalada hay que hacer un seguimiento muy estrecho para vigilar que no hay rebrotes y cada vez va a ser muy exigente», añadió.

La mayoría de las cuestiones planteadas por los medios eran acerca del estudio de seroprevalencia presentado ayer. «El estudio ha dado ya unos resultados preliminares, es cierto que los resultados finales van a tardar unos días hay mucho trabajo de fondo. Los datos no nos sorprenden, las estimaciones ya se habían hecho esperando un 5 %. La prevalencia total es entre el 4,7 y el 5, 4 %», valoró. «Tenemos a un 95 % de la población que no ha pasado la enfermedad, suponiendo que el 5 % es inmune. La inmunidad de rebaño no se puede tomar como referencia para tomar decisiones y lo que viene a corroborar que las medidas que estamos tomando son a las adecuadas. Mucha prudencia y mucho cuidado. Los resultados no son ni buenos ni malos es lo que ha ocurrido en España», añadió.

Además explicó que si las cifras de los ciudadanos en contacto en el virus hubiesen sido mayores, también lo había sido la mortalidad. «Si hubiésemos tenido mayor incidencia todas las variables, incluida la letalidad, hubiesen subido igualmente. Sabíamos que había muchos casos asintomáticos (alrededor del 25 %) y leves y que durante la fase más aguda había casos que no se llegaron a diagnosticar pero eran sospechosos. Los resultados son los esperados», dijo. Y añadió que «en la movilidad van a tener un impacto no excesivamente alto. Eso sí, planteó que uno de los desafíos científicos a nivel global lo suponen los asintomáticos: «no tenemos muy claro aún como es la transmisión en los asintomáticos, ni nosotros ni nadie, no podemos cuantificarlo todavía».

Sobre los diferentes porcentajes que el estudio de seroprevalencia ha arrojado en las comunidades autónomas Simón ha sido muy claro y ha descartado que en ninguna de ellas hay inmunidad de rebaño. «La variabilidad entre comunidades no implica ninguna protección poblacional: puede haber rebrotes en todas partes. Si tuviésemos a toda la población inmunizada sería imposible. El rebrote no va a depender tanto de la seroprevalencia si no de las medidas que tome la población. Tenemos que conseguir que desaparezcan las cadenas de transmisión actuales del coronavirus. Si no hay transmisión del virus no debería haber rebrotes, ahí dependería de casos importados. Vamos a poder ir desescalando y los ciudadanos tiene que pensar si ellos pueden ser transmisores y protegerse. Depende de que todos lo hagamos bien», explicó.

Simón se refirió al caso de La Rioja, donde dijo que los datos «son espectaculares». «No tanto porque tengan una tasa mucho más baja que otras limítrofes. Lo que sí que es importante relacionar, es ver la evolución por incidencia por comunidad. Es la comunidad que ha tenido la mayor incidencia. El que tenga una tasa menor indica que han detectado muy bien muchos de los casos, sus sistemas de detección de pacientes han funcionado muy bien. Es cierto que hicieron un gran esfuerzo de diagnóstico y tuvieron una bajada muy rápida lo que les permitió implementar varias medidas en atención primaria. Esto también ha pasado en algunas otras comunidades. Una vez valoremos todo con cada una», explicó.

También habló del caso de Asturias, aunque aclaró que no era la única comunidad donde había habido una baja incidencia del coronavirus, citando también a Galicia. «Hay varias comunidades que han tenido una incidencia muy baja. Asturias tienen unas características que no son comparables con otras comunidades. Pudieron prepararse una vez que la epidemia explotó y tomar medidas de confinamiento también benefició a lugares que estaban en una fase más inicial. La misma evolución se puede ver otras comunidades con un impacto mucho mayor como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia o Baleares. El esfuerzo que han hecho ha sido enorme. Influyen los medios de transporte masivo que puedan tener y la distribución geográfica de la población. La forma en la que se ha tenido que responder también ha sido diferente, la entrada de casos de otros países en el período inicial.... El trabajo que han hecho los sistemas sanitarios ha sido muy importante», señaló.

Y por último hizo una valoración sobre el impacto de las las manifestaciones en la transmisión del virus. «Las manifestaciones hay que valorar con mucho cuidado el impacto en la salud. Una comunidad donde no hay transportes masivos van a tener un impacto mayor. Hay que valorar cómo se comporta la gente en las manifestaciones. Hay gente junta pero se junta con su gente habitual. No creo que debamos valorarlo en un períodos inicial sin tener en cuenta otras variables. Hay que ponderarlas muy bien y valorar la situación epidémica en ese momento», explicó.