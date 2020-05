Donación de alimentos en O Carballiño y Leiro

0

La Voz de Galicia

15/05/2020 05:00 h

La empresa carballiñesa Gesmedical Dis entregaba hace unas semanas un lote de alimentos en la Diputación de Ourense, por valor de 7.500 euros, para ser distribuidos por el Banco de Alimentos de la ciudad. Este jueves el consejero delegado de la firma, Jesús Pérez González, hacía lo propio en Leiro y O Carballiño. La entrega de los alimentos se realizó en los respectivos concellos. El consejero delegado de Gesmedical Dis, firma que gestiona el Centro de Día de O Carballiño, reconoce que es el momento de ayudar para luchar contra los efectos de la pandemia. «Estamos nunha situación na que se require a axuda de todo o mundo e a colaboración, no que se poida. Hai xente que o está pasando mal e calquera apoio que se dea contribúe a loitar contra unha realidade que non é a que queriamos ter. Nós doamos os alimentos ao Leiro e O Carballiño, como antes fixemos en Ourense, e logo serán os concellos os que se encargarán do reparto a través de Servizos Sociais, Cruz Vermella ou como consideren», señaló Jesús Pérez.