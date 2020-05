Una denuncia en Vilagarcía y otra en Cambados en los dos primeros días con las terrazas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia a. garrido b. costa

vilagarcía / la voz 13/05/2020 21:02 h

Fue el lunes cuando los bares pudieron por fin abrir sus puertas. Sus puertas exteriores, porque únicamente pueden atender en las terrazas, y esa apertura ha vuelto a levantar ciertas críticas y algunas denuncias por la actitud tanto de los clientes como de los propietarios. En la comarca de O Salnés es más el ruido que las nueces, al menos por el momento, porque son únicamente dos las denuncias que se han elevado.

En Vilagarcía la denuncia fue a un local y a las seis personas que estaban dentro que, al estar en el interior del establecimiento, incumplían la normativa. Al igual que sucede con las relativas a la movilidad, se remitió a la Subdelegación del Gobierno, que será quien resuelva e imponga las sanciones que correspondan. «Durante as dúas primeiras xornadas da apertura das terrazas ao aire libre, a Policía Local estivo realizando inspeccións e labores informativos, chamando a atención en situacións nas que se detectaba algunha posible irregularidade, explicando as normas e, en casos extremos de incumprimento, como o rexistrado nun local que funcionaba con clientela no seu interior (algo que aínda está prohibido), cursando a pertinente denuncia tanto contra o titular do local como contra os seis clientes que se atopaban dentro», apuntan fuentes municipales.

Una denuncia se cursó también en Cambados, aunque por un motivo distinto. En este caso, por superar el número de mesas autorizadas. El concejal de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, considera que el marco normativo aprobado por el Gobierno puede ocasionar confusión. «Eu vexo que o aspecto máis polémico é o de autorizar ata dez persoas na mesma mesa: a nós non nos acaba de convencer este sistema, porque pode ocasionar que se acumule máis xente da que é pertinente», indicó.

Esa labor pedagógica de información y prevención es la que también se está realizando en O Grove. Allí, el alcalde Jose Cacabelos ha detectado dos problemas: la presencia de menores de catorce años en las terrazas (algo que afirma que no está permitido) y que los clientes mantengan las distancias. En otros concellos como Vilanova también se realizaron controles por parte de la policía, pero, en este caso, no se tramitó ninguna denuncia. En la localidad, hasta el día de ayer, habían abierto cuatro terrazas. Tampoco se registraron incidencias reseñables en A Illa o en Meaño.

El panorama podría agitarse un poco más durante el fin de semana. «Los menores de 30 años ninguno usa mascarilla y todos andan juntos. De hecho para el fin de semana voy a activar a alguno de los porteros para que estén vigilando que no haya descontrol», apunta Félix Acuña, uno de los empresarios que tiene sus establecimientos en la zona TIR de Vilagarcía.. En todo caso, los concellos han recibido órdenes de la Subdelegación de Gobierno para que extremen la vigilancia.