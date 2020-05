El Consello Municipal de Deportes compensará las cuotas abonadas por sus usuarios

0

OURENSE 15/05/2020 05:00 h

El Consello Municipal de Deportes continúa celebrando sesiones de su propio consejo rector, que de modo extraordinario apruba asuntos de importancia para que se no se detenga el funcionamiento del organismo.

En su última sesión, que reunió a los concelleiros de todos los partidos representados, se aprobó la norma de compensación de las cuotas ya abonadas por usuarios de instalaciones deportivas municipales. El acuerdo estableció la forma en que resarcirá a personas y entidades por los períodos sufragados y no disfrutados por el cierre de los servicios. El objetivo es que nadie pierda ese derecho y disfrute del mismo con posterioridad, en la mayoría de los casos.

En la misma sesión se aprobaron diferentes facturas, con el fin de no interrumpir el pago a proveedores durante la época de crisis del covid-19. Entre otros puntos más, se formó una comisión de seguimiento, formada por concelleiros del propio organismo rector, para seguir de cerca la evolución de normativas de las próximas órdenes ministeriales para la apertura de instalaciones deportivas públicas.

Por último, se aprobaban convenios con las distintas entidades deportivas, sobre el uso de las instalaciones para esta temporada. En el acuerdo adoptado se tuvo en cuenta la interrupción en el uso de las citadas infraestructuras para que las entidades no se vean agraviadas por esa imposibilidad de uso durante los períodos de cierre.

Puntualización de la representante del BNG

El BNG se mostró satisfecho por los acuerdos del consejo rector, recordando que el psado 16 de abril ya había solicitado el adelantamiento o reintegro de las cuotas efectuadas por los usuarios de las instalaciones deportivas durante los meses que dure el estado de alarma y la posterior desescalada. «O BNG ven de manter reunións co tecido deportivo da cidade de Ourense. Foron moitos os clubs e asociacións deportivas que participaron nas reunións que a organización mantivo e todas elas apuntaron ás poucas instalacións deportivas dispoñíbeis no Concello de Ourense» señaló la concelleira del BNG, Rhut Reza, que también indicó que el gobierno local viene de aprobar un presupuesto con «escasa dotación orzamentaria destinada a construír novas instalacións deportivas e mesmo a ampliar as xa existentes».