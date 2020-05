El Concello llama a los viveirenses a no bajar la guardia frente al coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s.s.

viveiro / la voz 13/05/2020 18:11 h

Tras reunirse con mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local, la alcaldesa de Viveiro llama a los vecinos a no bajar la guardia frente al coronavirus. Aunque en el municipio «a evolución da pandemia é boa, é importante non dar pasos atrás», subraya la regidora María Loureiro. En su opinión, hasta ahora los viveirenses han tenido «un comportamento exemplar», pero en la fase uno de la desescalada apela «á responsabilidade para respectar todas as recomendacións e indicacións das autoridades sanitarias».

Ahora que una mínima parte de las terrazas hosteleras han reabierto y se han eliminado las franjas horarias para pasear en todo el municipio, menos en el centro, el Concello da un toque de atención a la ciudadanía para «gardar as distancias de seguridade e evitar aglomeracións de persoas en todo momento».

De terrazas sí, pero cumpliendo

«Non existe limitación ou franxa horaria para acudir a unha terraza, dentro dos horarios establecidos», pero la alcaldía recuerda que los niños «deben estar xunto co adulto responsable deles, sen xogar nas inmediacións». También solicita «colaboración dos hostaleiros para velar polo cumprimento das distancias sociais e evitar aglomeracións, incluso nas colas de espera».

Solo un paseo diario

De 6 a 23 horas, quienes no viven en el casco urbano pueden pasear «unha vez ao día», hasta un kilómetro de distancia de su domicilio. Solo hay turnos en el centro urbano: de 6 a 10 y de 20 a 23 horas, para mayores de 14 años y menores de 70; de 12 a 19 horas, para menores de 14 años, con adultos; y de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, para mayores de 70. Y para consultas médicas el Concello sugiere hacerlas por teléfono.