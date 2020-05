La actriz Nerea Barros trabaja como enfermera contra el coronavirus

0

La Voz de Galicia

14/05/2020 13:12 h

La crisis sanitaria ha removida muchas conciencias, entre ellas la de la actriz Nerea Barros, que acaba de revelar por sorprensa que lleva un mes trabajando como enfermera para ayudar a quienes pelean contra el coronavirus.

La ganadora de un Goya por su papel en La isla mínima ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir una imagen en su cuenta de Instagram trabajando desde el hospital.

La actriz ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que aparece protegida con un equipo para evitar el contagio y en ella explica: «Aunque no lo parezca soy yo, hoy es mi cumpleaños. Un día tan especial como hoy rompo mi silencio. Me dolía mucho ver cómo sufrían las personas a las que debemos todo, de las que aprendimos todo, a las que pertenece la memoria, los que nos han cuidado de pequeños, los que han levantado este país, han sufrido una postguerra, los sabios. Y una maldita enfermedad que se los lleva. Desde hace un mes soy una enfermera más, rodeada de compañeros/as que son los verdaderos héroes de este momento y, sobre todo, de ellos, los mayores, que tanto me enseñan y que siguen luchando. Hoy puedo decir que lo están superando. Los magníficos siguen adelante y el maldito covid no podrá con ellos».

Unas palabras de lo más emotivas que se han ganado el aplauso de sus seguidores y de muchos de sus compañeros de profesión, y con las que la actriz ha querido colaborar frente la pandemia y reivindicar la importancia que tienen en la sociedad los mayores, los más afectados por la enfermedad.

Nerea Barros rompe así la discreción que rodea su vida personal y su experiencia como miembro del personal sanitario.

Ella no es la única actriz que se ha enfundado la bata de enfermera a raíz de la crisis del coronavirus, también lo ha hecho Clara Alvarado, famosa por su trabajo en La Casa de Papel.

Hace cuatro años Nerea Barros reconoció que estaba infectada por otra enfermedad vírica, el virus del zika. En una entrevista concendida entonces en El Mundo confesó que se había contagiado durante la promoción de una película en Bogotá. «Parece la gripe, pero te da una cosa más fuerte», declaró la actriz.