Vilanova ofrece un servizo de información sobre o marco legal durante a crise O servizo préstase a través do Facebook do Centro de Desenvolvemento Local

Vilanova 13/05/2020 12:44 h

Desde a declaración do estado de alarma, a páxina de Facebook do Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova de Arousa converteuse nun referente da información das numerosas disposicións legais orixinadas pola crise do Covid-19. Así, desde o 16 de marzo e durante todos os días, incluíndo domingos e festivos, leva publicadas máis de 80 entradas explicando pormenorizadamente os textos normativos dos gobernos autonómico e central que afectan tanto a particulares como emprendedores, autónomos e empresarios.

Estas publicacións recollen todo tipo de novidades normativas, desde guías para desenvolver a actividade comercial naqueles establecementos nos que está autorizada a súa apertura, recursos formativos, recomendacións para exercer a actividade comercial «on line», prestacións e axudas dirixidas a particulares e empresarios para paliar os efectos económicos provocados pola suspensión da actividade, cambios no sistema educativo ou as actividades que poden realizarse en cada fase da desescalada do confinamento.

O maior número de consultas recibidas concentráronse no anticipo para os traballadores inmersos nun ERTE que aínda non cobraron a súa prestación, na suspensión das cotizacións das cotas dos autónomos e na prestación extraordinaria para os autónomos por cese da actividade.

O concelleiro de Emprego, Javier Tourís, destacou o esforzo que este traballo está supoñendo para o persoal do CDL e a aposta deste Concello pola información e o asesoramento, máis nestes tempos de crise.