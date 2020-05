Los informes científicos en los que se apoya Feijoo para convocar elecciones en julio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 13/05/2020 19:12 h

¿Cuándo celebrar elecciones en plena pandemia? Ese es el dilema al que se ha enfrentado el presidente de la Xunta durante estas semanas, por lo que antes de tomar la decisión de que lo mejor será, «axiña», Feijoo recurrió a varios expertos que elaboraron cinco informes para evaluar la mejor época para los comicios autonómicos. Uno de ellos, jurídico, fue elaborado por Manuel Pillado, director de la asesoría jurídica de la Xunta, pero los otros cuatro se han encargado a profesionales sanitarios que han estado en primera línea durante esta crisis: Xurxo Hervada y Andrés Paz-Ares, subdirector xeral de Epidemoloxía y director xeral de Saúde Pública respectivamente; Pedro Rascado, presidente de la sociedad gallega de medicina intensiva y miembro de la comité de crisis del covid; Enrique Rey Míguez, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Chuac; y finalmente Tato Vázquez Lima, también miembro del comité de crisis y presidente de Semes Galicia, la sociedad de medicina de urgencias.

¿Y qué dicen los expertos? Que tras las semanas de confinamiento y la bajada de casos, y antes de que se recupere de forma global la actividad y lleguen viajeros de otras comunidades, las fechas más seguras parecen ser finales de junio o las primeras semanas de julio. «A última semana de xuño e primeiras de xullo serían o marco temporal máis adecuado para poder celebrar as eleccións interrompidas, xa que presentan as menores posibilidades dun rebrote de todo o período temporal comentado», recoge el informe de Saúde Pública.

Coincide el informe de Vázquez Lima, quien apunta que si se mantienen las condiciones de la desescalada no es esperable un aumento de la actividad de urgencias en los meses de junio y primera quincena de julio. Más pesimistas son las previsiones de la pandemia que hace el infectólogo del Chuac, Enrique Míguez. En este hospital se detecta más de un caso a la semana de portadores asintomáticos a quienes se les hace la PCR como medida preoperatoria. Pues bien, si se extrapola eso a la población, ya en fase de desconfinamiento y que en general no usa la mascarilla ni mantiene la distancia de seguridad, esto podría dar lugar a rebrotes, no de la magnitud del de marzo, pero que aparecerían dando lugar a una curva en acordeón. En concreto, Míguez prevé un pequeño rebrote en las dos o tres semanas próximas y otro de amplitud no predecible a partir de la tercera semana de julio.

Para el presidente de la sociedad gallega de medicina intensiva, en los próximos meses se mantendrá una transmisión baja del virus, pero hay que extremar las precauciones con los movimientos de población entre autonomías. Algunos modelos prevén un nuevo pico en otoño de este año, que dependerá mucho de la estacionalidad del virus y de las medidas de control que se establezcan.

Lo cierto es que los casos están bajando, fruto de las semanas de confinamiento. En los últimos tres días ha habido 291 concellos en Galicia que abarcan una población de 1,7 millones y han comunicado cero casos. Si el período analizado se extiende a 7 días la cifra baja a 264, y a 145 concellos en los últimos 28 días. Es decir, en el último mes ha habido 145 concellos, 51 en Lugo, que no registraron ningún caso de covid.

La provincia lucense, en parte debido a su baja densidad de población, es sin duda la que ha mantenido un índice de transmisión más bajo durante la pandemia, hasta el punto de que en la actualidad la transmisión comunitaria en todo el área sanitaria es cero. La gerencia en donde se mantiene una mayor tasa acumulada por cien mil habitantes es A Coruña y Cee, con 3,79 casos en los últimos tres días.

Sigue habiendo demasiadas incógnitas

Uno de los aspectos que destacan los expertos es que el SARS-CoV-19, pese a lo que se ha avanzado, sigue teniendo muchas incógnitas. Por ejemplo, el porcentaje de asintomáticos, que según diversos estudios puede ir del 1 al 40 %; el período de transmisión; la inmunidad o incluso la letalidad.