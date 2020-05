En los salones gallegos no caben las diez personas permitidas en las reuniones

0

La Voz de Galicia L. G. V.

13/05/2020 14:28 h

La entrada en la fase 1 permite a los gallegos disfrutar del café y la caña en una terraza (si se encuentra alguna, claro) y de las reuniones con amigos y familiares en viviendas, siempre y cuando no haya personas con factores de riesgo. Eso sí, el BOE especifica dos puntos a los que es necesario prestar la máxima atención: se limita a diez el total de personas que pueden estar juntas y, siempre, respetando la distancia de seguridad de, al menos, dos metros. Si se tienen en cuenta estos factores son pocos los gallegos que podrán preparar una comida para una decena de comensales este fin de semana.

En Galicia la norma obliga a que los salones midan entre 16 y 25 m² y, como explican dos arquitectas, en la comunidad abudan los que miden precisamente 25 m², aunque también hay bastantes de 20 m² . Para poder mantener la distancia de seguridad uno puede imaginarse dibujando un círculo de un metro de radio alrededor de cada invitado. Entonces, las cuentas dejan el siguiente resultado: en un salón de 25 m² no podría haber más de 7 personas (es un dato orientativo porque hay que tener en cuenta los márgenes de la estancia y la casuística particular de cada tipo de mobiliario). En uno de 20 m² , por otro lado, no deberían estar juntos más de 4 familiares. Pero aún hay más factores a tener en cuenta.

«Para sentar a dos personas necesitas un sofá de 3 metros de largo», que ni de lejos se encuentra en todas las viviendas, como explica la arquitecta María Martínez. De este modo,lo mejor sería disponer sillas repartidas por la estancia. De comer varias personas no convivientes juntos, avisa: hay que esperar a que se alivien las medidas porque alrededor de una mesa, en la mayoría de casos, es complicadísimo guardar esa distancia reglamentaria.

Otro tema básico, incluso en el caso de que podamos reunir a diez personas en casa, es el siguiente: ¿cómo las recibimos? «Es prácticamente imposible encontrar un recibidor o hall en el que se pueda mantener la distancia de seguridad así que lo mejor es abrir la puerta de casa a los invitados con mascarilla o pantalla».