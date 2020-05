Ultimátum a los bares: o se cumplen las normas sanitarias, o cierre

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

12/05/2020 19:14 h

Un mensaje tibio procedente de las autoridades basado en el optimismo, un ejercicio de irresponsabilidad por parte de un sector de la población y una incapacidad para ejecutar las medidas de control del contagio del coronavirus por parte de los empresarios. Son los ingredientes de un cóctel explosivo.

Menos de veinticuatro horas después de la habilitación para reabrir las terrazas con un límite del 50 % de su capacidad, las autoridades lanzaron un ultimátum a la patronal del sector hostelero: o se cumplen las normas higiénico-sanitarias o volverán a cerrar los bares. Esta amenaza se refuerza con la orden a las fuerzas de seguridad para extremar el control de los protocolos establecidos y la advertencia de que se pueden incoar expedientes que podrían alcanzar los 6.000 euros de sanción. «Nos informan de que si se produce un rebrote podríamos tener que volver a ser confinados», alarman los hosteleros en su comunicado interno.

Después de una primera jornada en la que apenas regresó a la actividad el 10 % de la hostelería de España y en la que se multiplicaron las imágenes de grupos de personas que incumplían las mínimas medidas de seguridad sanitaria establecidas en la lucha contra el covid-19, el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón fue muy directo: «Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 muertos. No podemos olvidar que aún tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana. No podemos olvidarlo tan rápido».

«No es necesario prolongarlo meses, pero sí que es necesario alargarlo todavía algunas semanas, esa percepción del riesgo al que nos exponemos, no porque a cada uno de nosotros a nivel individual le pueda suponer un problema, sino porque el riesgo de que uno de nosotros nos infectemos supone que otra gente a nuestro alrededor pueda fallecer», añadió.

Un asunto de vida o muerte

El sector hostelero gallego hizo autocrítica, recogió el guante de forma unánime y llamó a la responsabilidad a todas las partes. «No hay que andar con paños calientes. Estamos así por una alerta sanitaria. Es un asunto de vida o muerte. Preservar la salud es la prioridad absoluta. No solo el cliente se pone en riesgo, también sitúa al trabajador en la misma tesitura. Hay que aprender a convivir, o confinarse. Después está el efecto económico, pero eso es otro asunto », asegura tajante Cheché Real, presidente da Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería da provincia de Lugo, que añade: «Después de como quedan los ERTEs, entiendo que las negociaciones seguirán para la hostelería y la automoción, porque de lo contrario muchas empresas irán a la quiebra».

Ovidio Fernández, presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, corrobora: «Hubo cierto abuso y el covid-19 todavía es una amenaza para todos, y eso teniendo en cuenta que la mayoría de los empresarios renunciaron a abrir en esas condiciones tan desfavorables económicamente». «El éxito de la fase 1 se ha visto mermado por esas dos causas: unas condiciones que esperemos poder renegociar para mejorar en la fase 2, y lo sucedido en algunas terrazas que han abierto. En Italia sucedió algo parecido, pero a nosotros nos pesa mucho la responsabilidad de lo acontecido. Esperemos para la siguiente fase tener más responsabilidad y conocimiento, pero para ello los protocolos deben estar claros y pormenorizados. Todos tenemos las mismas obligaciones», concluye.