Última hora en el mundo: Alemania pasa de sumar 357 casos diarios a 933, y Wuhan realizará test a sus 11 millones de habitantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 12/05/2020 10:49 h

Probablemente en muchos lugares del mundo la palabra desescalada es la más repetida a diario. Sin embargo, la relajación en las restricciones que muchos países están permitiendo contrasta con el número de casos, que sigue en aumento, y con algunos rebrotes, que pueden ser más o menos preocupantes. Las últimas cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins hablan de 4.178.346 casos confirmados en todo el mundo y 286.353 fallecidos. El número de recuperados asciende a 1.458.337.

Pero más allá de los ratios globales, la actualidad del día viene marcada por el incremento en contagios y muertos en Alemania, que en 24 horas disparó sus cifras diarias, por Rusia, que avanza a un ritmo de más de 10.000 casos diarios confirmados, o por Wuhan, que ha decidido realizar test masivos a toda su población. Mientras, en Estados Unidos, ya se ha rebasado la barrera de los 80.000 decesos.

Los diez países con más casos

Estados Unidos: 1.347.936 contagiados y 80.684 fallecidos España: 268.143 contagiados y 26.744 fallecidos Reino Unido: 224.332 contagiados y 32.141 fallecidos Rusia: 221.344 contagiados y 2.009 fallecidos Italia: 219.814 contagiados y 30.739 fallecidos Francia: 177.547 contagiados y 26.646 fallecidos Alemania: 172.576 contagiados y 7.661 fallecidos Brasil: 169.594 contagiados y 11.653 fallecidos Turquía: 139.771 contagiados y 3.841 fallecidos Irán: 109.286 contagiados y 6.685 fallecidos

Wuhan realizará pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes

La ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia de coronavirus, realizará pruebas a sus once millones de habitantes tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, según medios oficiales.

Todos los distritos de la ciudad deben elaborar un plan para detallar cómo prevén realizar los test a los habitantes de las distintas zonas en un plazo de diez días. El proyecto debe priorizar grupos vulnerables y áreas residenciales, según el documento de la comisión responsable de combatir el virus en Wuhan, informa Bloomberg.

Wuhan vivió bajo estrictas medidas de confinamiento del 23 de enero al 8 de abril y parecía dar ya el virus por contenido. Sin embargo, esta semana las autoridades han informado de seis nuevos contagios locales, todos ellos vinculados a un complejo de viviendas, recoge Europa Press.

A nivel nacional, China solo ha informado este martes de un único caso de contagio, procedente del extrajero, después de un par de jornadas con un ligero aumento de las infecciones. El gigante asiático ha registrado hasta la fecha más de 84.000 contagiados y más de 4.600 fallecidos.

Alemania pasa de notificar 22 fallecidos el lunes, a registrar 116 hoy

La pandemia ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 933 casos y 116 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 170.000 contagiados y más de 7.500 víctimas mortales, según los datos publicados este martes por el Instituto Robert Koch.

El balance diario de 116 muertos supone un claro aumento respecto a los 22 fallecidos del balance anterior. Los 933 contagios registrados en las últimas 24 horas marcan un notable incremento frente a los 357 contagios del día anterior aunque siguen estando por debajo del millar de positivos. Con los nuevos datos, el balance asciende a 170.508 personas contagiadas y 7.533 víctimas mortales por coronavirus.

El número de nuevos contagios por coronavirus causados por una persona infectada se sitúa por tercer día consecutivo por encima de 1 en Alemania, después de que la semana pasada cayera hasta el 0,65. Así, con un índice de reproducción o factor R de 1,07 según datos del 11 de mayo, un individuo infectado contagia en la actualidad a más de una persona, cuando el objetivo es mantener esa tasa por debajo de 1 para poder hablar de una remisión de la epidemia.

El índice de reproducción, por encima de 1

El RKI señala que desde el 9 de mayo, el índice de reproducción está por encima de 1, pero recuerda que a la hora de interpretar los datos siempre hay que tener el cuenta el factor de inseguridad ligado al cálculo.

«Debido a las oscilaciones estadísticas, incrementadas por las cifras en general bajas, se sigue sin poder evaluar si continúa la tendencia a la baja observada durante la semana pasada en cuanto a nuevas infecciones o si se está dando un nuevo aumento de casos», precisa el informe.

Trump dice que EE.UU. se ha impuesto al coronavirus, a pesar de que aumentan las muertes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su país «se ha impuesto» en la batalla contra el coronavirus y que la cifra de afectados está bajando, pese a que las muertes acaban de superar las 80.000 y los contagios los 1,3 millones.

«Estados Unidos ha aceptado la tarea, hemos estado a la altura del momento y nos hemos impuesto», sentenció el presidente. Trump aseguró que se refería a la aceleración en la producción y distribución de pruebas contra el coronavirus, aunque hizo esa afirmación en un contexto que no tenía que ver con los test y sí con los esfuerzos de EE.UU. para salvar vidas.

El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyas proyecciones se ha fijado mucho la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos habrá superado las 137.000 muertes a principios de agosto. Consultado sobre esa proyección, Trump opinó que «muchos de esos modelos están equivocados», y en la misma rueda de prensa subrayó que «los números están bajando mucho en todo el país», algo que no concuerda con los datos.

La Casa Blanca exige llevar mascarilla a sus empleados, pero no a Trump

Por otra parte, la Casa Blanca ordenó este lunes a sus empleados que entren en el Ala Oeste que lleven mascarillas siempre que no estén sentados en su propio escritorio, una norma que no está previsto que se aplique al presidente estadounidense, Donald Trump, o al vicepresidente, Mike Pence.

La medida, divulgada entre los empleados en un documento interno al que tuvieron acceso varios medios, llega después de que la semana pasada al menos dos personas del círculo cercano a Trump dieran positivo por coronavirus: un asistente personal del mandatario y la portavoz de Pence, Katie Miller.

«Requerimos que cualquiera que entre en el Ala Oeste lleve una máscara o algún recubrimiento facial», indica el documento, citado por el diario The Wall Street Journal.

Según el Washington Post, no se espera que la norma se aplique al propio Trump, quien hasta ahora no ha aparecido nunca en público con mascarilla y ha asegurado que no ve la necesidad de llevarla, dado que le hacen el test de la covid-19 prácticamente a diario.

Al menos cinco muertos en un incendio en un hospital para pacientes con coronavirus en San Petersburgo

Al menos cinco personas han muerto este martes en un incendio registrado en un hospital destinado a pacientes con coronavirus ubicado en la ciudad rusa de San Petersburgo, según han informado los Servicios de Emergencia locales.

El incendio ha comenzado en torno a las 06.20 horas en el Hospital de San Jorge, en el distrito Viborgski, en el norte de la ciudad. «El incendio en el hospital dejó cinco muertos», ha confirmado un portavoz de Emergencias, ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Emergencias ha añadido que 150 personas han sido evacuadas del hospital y que los bomberos han logrado contener el incendio en una superficie de 10 metros cuadrados.

El último recuento de casos de coronavirus en Rusia ha cifrado los contagios en San Petersburgo en más de 7.700, 56 muertos incluidos. A nivel nacional, los positivos de la covid-19 superan los 221.300, mientras que las víctimas mortales sobrepasan las 2.000.