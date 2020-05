Tres sindicatos afirman que las mascarillas siguen siendo un material problemático

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 12/05/2020

El sindicato médico CESM Galicia, Co.Bas y Prosagap denuncian públicamente este martes que el pasado 8 de mayo, viernes, a través del correo corporativo, la secretaría de la Xerencia del Área se dirige a cada uno de los trabajadores para acusar a «determinadas organizaciones sindicales» de «manipular datos y difundir falsedades». Insisten en que la dirección del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés «maquilla» los datos relativos al número de profesionales sanitarios contagiados, ya que el total de casos covid-19 positivos acumulados a fecha 7 de mayo en toda la población del área era de 858 (PCR+), de los que 125 corresponden a profesionales sanitarios. Esto supone el 14,56 % de los infectados. Decir que solo es el 2,9 % del total de una plantilla de 3.942, como aseguraba la dirección, es hacer «una interpretación parcial e intencionadamente favorable del estudio, que no se corresponde con la realidad de la situación», dado que no toda la plantilla está estudiada.

Respecto a los equipos de protección individual (epi) y concretamente en cuanto a las mascarillas quirúrgicas, que es el material más utilizado, la dirección afirma que la media diaria durante los meses de marzo y abril fue de 5.545 unidades para los 3.942 profesionales del área, lo que da un resultado de 1,4 mascarillas por trabajador y turno, menos de la mitad de lo que el pasado 3 de marzo solicitó el Comité de Seguridad y Salud Laboral, en base a la normativa de Protección de Riesgos Laborales, que establece que son necesarias 3 mascarillas por trabajador y turno. Aseguran que las mascarillas diarias disponibles fueron, al principio de la epidemia, insuficientes y siguen siendo «un material problemático» por las múltiples alertas y las unidades disponibles tan ajustadas. Los representantes de los profesionales sanitarios reprochan a la Xerencia que esté más preocupada por «vender» su gestión, como si se tratase de una competición frente a otras áreas sanitarias, que de poner los medios materiales necesarios a disposición de los profesionales para evitar el incremento de contagios y la expansión del virus.

Además recriminan el «maltrato profesional» que ha sufrido la inmensa mayoría de la plantilla del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, «con una inexplicable minusvaloración del trabajo que habitualmente realizamos, con una falta de empatía y un desprecio habitual tanto de la dirección actual como de las precedentes, preocupadas únicamente por los indicadores de gestión económica que condujeran a una gestión que ellos consideren eficiente para ser premiada, olvidándose del capital humano que suponen los trabajadores y, por supuesto, los pacientes». Los delegados «cuestionados» consideran que el equipo directivo puede no compartir sus opiniones, puede interpretar los datos de forma diferente, pueden sugerir a nuestros compañeros que son unos delegados mentirosos, pero lo que ha demostrado con este correo la dirección, es «su necesidad de justificarse». Los delegados opinan que lo que la dirección tendría que hacer es no prescindir de las propuestas y reivindicaciones que los trabajadores le hacen llegar, ellos mismos o a través de sus delegados sindicales («estamos para eso, no para asentir a todo lo que la dirección quiere», subrayan).

Una vez más, dicen las tres centrales sindicales, han vuelto a demostrar «la falta de empatía» que tienen con los trabajadores y sus representantes sindicales. La empatía y el respeto no se gana escribiendo un correo a los trabajadores con «un estimado compañero, es un orgullo contar con profesionales como vosotros» o cuestionando y dificultando el trabajo de sus representantes sindicales. Los tres sindicatos sanitarios instan a la Xerencia a que reflexione y retome el diálogo.

Reiteraron este martes que los epis fueron insuficientes y algunos de mala calidad en el área de salud; que no han tenido en todo momento material suficiente y adecuado; que no mienten cuando dicen que no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; que no mienten con los datos de personal contagiado en la lavandería del Hospital Provincial; y que no mienten con el porcentaje de profesionales contagiados (el 14,56 % de los casos positivos del área son trabajadores de los centros sanitarios 125/858). Insisten en que los test para los trabajadores no se realizaron en tiempo y forma adecuada (a día de hoy no está testado el 100 % de los trabajadores); que la formación previa y necesaria para enfrentarse adecuadamente a esta pandemia no se realizó a tiempo a todo el personal; que los «mandos intermedios» no funcionan adecuadamente; que muchos de sus centros no han sido supervisados por la Unidad de Prevención y Riesgos laborales; y que no mienten cuando comentan que no era verdad que Pontevedra fuera el primera área en no tener pacientes covid en unidades de críticos.