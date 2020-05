A biblioteca Juan Compañel celebra nas redes o Día das Letras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

Vigo 12/05/2020 13:34 h

As bibliotecas públicas de Galicia xestionadas pola Xunta súmanse aos actos para renderlle tributo a Ricardo Carvalho Calero, autor ao que este ano a Real Academia Galega lle dedica o 17 de maio o Día das Letras Galegas. A situación actual xerada polo coronavirus motivou que as ferramentas e materiais deseñados pola Consellería de Cultura, en colaboración coas numerosas empresas, entidades e institucións que participan na Programación Conmemorativa das Letras Galegas 2020, fosen reformuladas para que se poidan acceder a elas de xeito virtual ao abeiro da campaña #aculturasegue. Neste contexto, as bibliotecas ofrecerán durante esta semana diversas actividades a través das súas redes sociais e páxinas web.

No caso de Vigo, a Biblioteca Juan Compañel animará as redes sociais durante o mes de maio coa iniciativa #FragmentosGalegos, mediante a cal os que desexen tomar parte deberán compartir con dita etiqueta fragmentos de obras de autores galegos.

Nesta iniciativa tamén participan as bibliotecas de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Pontevedra. Neste último caso, a Biblioteca Pública Antonio Odriozola manterá unha intensa actividade nas súas redes a partir do día 17 de maio a través da iniciativa Letras con moito ritmo a través da cal o público infantil e xuvenil están invitados a escribir e recitar poesía. Ademais, tamén na súa web, ofrecerá a exposición virtual Ricardo Carvalho Calero: compromiso coa lingua que repasa a súa vida e obra.

A Biblioteca de Galicia tamén formará parte das celebracións dixitais do Día das Letras Galegas a través da incorporación no seu portal dun microsite no que se incluirán todos os artigos e poemas, entre outros, que publicou Ricardo Carvalho en diferentes cabeceiras da prensa galega e que se atopan dixitalizados. Deste xeito, darase un acceso máis directo a estas pezas que o escritor foi publicando ao longo da súa vida. Así mesmo, a Biblioteca de Galicia, como centro de conservación e difusión do depósito legal electrónico, quere destacar todos os recursos web que se están a xerar en internet con motivo da conmemoración das Letras Galegas este ano. Neste sentido, publicará unha relación de todos estes recursos cun pequeno resumo da información que conteñen.