Rouge y Sinatra, salas de conciertos virtuales

La Voz de Galicia Jorge Lamas

vigo 12/05/2020 13:56 h

Las salas viguesas Rouge Sound Club y Sinatra reabrirán sus puertas de forma virtual para acoger el Cómplices de Vibra Mahou en casa, un ciclo que trata de devolver la música en directo de manera simbólica a las salas de conciertos. En su segundo concierto tendrá como protagonistas a los grupos Marlon y 84. No es que los grupos actúen en la sala, pero sí tocan en directo desde distintos lugares. El directo, que se emitirá en el Instagram de @vibramahou, contará con la complicidad del público, que podrá escoger parte del repertorio de los artistas. Será el jueves 14 a las 22.00 horas.

Es una iniciativa de los patrocinadores para reactivar poco a poco la actividad de las salas que de momento lo tienen bastante complicado para poder retomar su programación de conciertos.

Cada artista, además de cantar temas propios, versionará canciones del otro y serán los usuarios los que, a través de los canales de @vibramahou en Instagram y Twitter, podrán seleccionar parte del repertorio.

Además de la Rouge Sound Club y Sinatra, otras salas de Galicia se suman a la iniciativa, como son Tebras (Lugo), A Pousada (Boiro) y Malatesta (Santiago).

Marlon, el combo asturiano liderado por Adri Roma, lanzó su primer single, Todo va bien, en verano de 2015 y desde entonces no han dejado de acumular éxitos. Sus integrantes se foguearon en diferentes bandas y estilos antes de dar forma a este actual proyecto de pop rock. En su música se aprecian claras influencias de grupos ochenteros, como Los Ronaldos o Los Rodríguez, así como de formaciones de pop británico de los sesenta, como The Beatles o The Rolling Stones. Ellos, además, se identifican con referencias de rock en español clásicas, como Tequila, o más recientes, como Pereza. El reconocimiento les ha llegado tras haber publicado tres sencillos y un EP. Una respuesta que obligó a colgar el cartel de «no hay entradas» en la mayoría de las citas correspondientes a la primera parte de su gira Tequila y Candela y que les ha permitido cerrar más de veinte fechas para la continuación de la misma, que se mantiene programada con conciertos de junio a noviembre.

Por su parte, 84 se formó en Madrid hace 15 años. La banda comenzó su andadura recorriendo las principales salas de la capital con temas de estilo pop rock e influencias de clásicos como The Beatles o Beach Boys, y en la vertiente nacional, Antonio Vega o Quique González. Una etapa en la que giraron junto a Tequila, Los Secretos y Amaia Montero, entre otros. Aunque comunicaron su despedida en 2015, regresaron en septiembre de 2019 con un directo en el Festival Jardín de Las Delicias que les devolvió la energía. La respuesta del público les llevó a programar un concierto que colgó el cartel de sold out, por lo que tuvieron que ampliar una segunda fecha que también liquidó todas las entradas. Anunciaron un nuevo directo en La Riviera que volvió a agotar las localidades en menos de 48 horas. La banda ha retomado su proyecto con ganas y aseguran que volverán al estudio de grabación en cuanto les sea posible.

Cómplices de Vibra Mahou en casa contará con más fechas y nombres que se irán desvelando a lo largo de los próximos días, afianzando así el compromiso de la plataforma con la música en directo.