La respuesta a «la gallega» de Iván a Boris Izaguirre en «MasterChef»

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 12/05/2020 10:42 h

MasterChef parece que se ha propuesto sorprender en esta edición tanto a los concursantes como al público. Tras su semana más polémica, o al menos en la que más se ha hablado del programa primero por la expulsión de Saray y más tarde por el casting de MasterChef Celebrity y la denuncia de Willy Bárcenas, el concurso ha vuelto a centrarse en los anónimos que luchan por coronarse como el mejor cocinero de España y hacerse con el jugoso premio. Tras ocho temporadas el formato, lejos de caer en la previsión, consigue dar una vuelta de tuerca semana tras semana. Incluso ha sobrevivido con soltura a la marcha de su presentadora, Eva González, demostrando que como en casi todas las situaciones de la vida nadie es imprescindible. Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz suplen con soltura desde hace varias temporadas la falta de presentador.

El programa de ayer comenzó preguntando a los concursantes cómo habían vivido la expulsión de Saray y todos coincidieron que la calma había vuelto a las cocinas.

A continuación se metieron en una primera prueba en la que los concursantes comprobaron que nada es tan fácil como parece en la primera impresión. A la mayoría se le atragantó una fritura en la que tenían que demostrar que sabían manejarse bien entre fogones con distintos rebozados y tempuras con varias harinas diferentes. Nada más lejos de la realidad. Solo Juana, Jose María y Ana superaron con soltura la prueba en la que Pepe Rodríguez recordó a la mismísima Emilia Pardo Bazán: «La gran Emilia Pardo Bazán ya hizo la distinción entre frito, fritura y fritanga», explicó.

Los dos últimos se convirtieron en los ganadores de la prueba y se jugaron el pin de la inmunidad con el ganador del último MasterChef, Aleix. Curiosamente lo consiguió José Mari, que había sido apercibido en varias ocasiones por los jueces en anteriores programas por llevarles la contraria y protestar cuando escuchaba sus veredictos.

Y el empresario mallorquín usó el poder que le otorgaba la inmunidad en la prueba de exteriores que se desarrolló en Bermeo, donde Fidel y Juana fueron los capitanes de los equipos. Michael, el profesor de inglés estadounidense con una dura infancia de la que ha hablado ya en varias ocasiones en el programa, fue el último en ser escogido por sus compañeros y cayó en el equipo de la más veterana de esta edición, que mostró poco entusiasmo por compartir cocinas con él.

Aún con esas, el equipo comandado por Juana consiguió ganar la prueba y el de Fidel fue directo a la eliminación. Y eso que Iván había invocado al conjuro de la queimada, pero ni con esas.

Funcionará??? #MasterChef #teamiván https://t.co/c1f4xG9MUm — Iván MasterChef 8 (@IvanMChef8) May 11, 2020

En este momento apareció el invitado vip de la noche, Boris Izaguirre, que ha participado en dos de las ediciones de MasterChef Celebrity, además de presentar Prodigios en La 1 y Lazos de sangre, que se comenzará a emitir próximamente. Él fue testigo de una de las sorpresas de la noche. Y es que los concursantes con el delantal negro, es decir, los que se jugaban en los fogones su continuidad en las cocinas no iban a ser los encargados de cocinar, sino que serían otros compañeros los que deberían cocinar por ellos. Antes José Mari había repartido entre cada uno de los concursantes los ingredientes.

Ninguno se salvó de la tensión de la última prueba del programa ni pudo ver desde el balcón con tranquilidad la prueba. Los salvados tuvieron que cocinar bajo la atenta mirada de los que se jugaban su puesto en MasterChef. Michael logró cocinar con maestría los caracoles que le tocaron a Ana, pese a que nunca había probado el plato. «Todos los que metéis puñales por detrás a Michael deberíais aprender cómo guisa. En vez de meterse con él, aprended de él», les dijo Samantha al resto de compañeros.

La coruñesa Sara Lúa resolvió un foie que permitió salvarse a Andy. Juana logró con un un buen plato salvar a Alberto. A Sonsoles los jueces le advirtieron que repetía plato pero también consiguió que Luna se quedase con un curri que llevaba coco.

Y entre Jose Mari e Iván estuvieron a punto de saltar chispas. Y es que la cabezonería y las estrambóticas ideas del mallorquín pusieron muy nervioso a Iván que al enterarse que iba a presentar dos cebiches le advirtió que era mejor uno y hacerlo bien. Sus temores se confirmaron al presentarle los platos a los jueces, que coincidieron con Boris Izaguirre en que el cebiche estaba «seco» y «muy pasado». «Es un cebiche justito, justito, justito», le dijo Jordi Cruz. «Eres muy simpático pero aquí se viene a currar, quiero verte correr», le advirtió Samantha Vallejo-Nájera. Boris Izaguirre le preguntó directamente a Iván: «¿Tú crees que esto es justo?». «¿Podías contestarme tú?», le respondió el entrenador. «Tu contestación es muy gallega y ya sabes que me suena. Suena mucho a mi casa», bromeó Boris haciendo referencia al origen también gallego de su marido Rubén. «Gallego soy», contestó sonriendo Iván intentando dejar a un lado la tensión por el flojo veredicto del plato plato de su compañero. «Lo único que puedo decir en tu favor es que sí que consideraría injusto que un concursante cómo tú, con esa capacidad que tienes de discutir las cosas se tuviese que ir. Además José María, me sucede muchísimas veces en la vida: a mí la gente nunca me toma en serie porque te dije muy claramente "lo más importante en un cebiche son los tiempos" y tú estabas más interesado en hacer de Julio Iglesias que en escucharme», explicó Boris lanzando un dardo envenenado a Jose Mari.

«José Mari nunca hace caso de lo que le digo, prueba el pescado vete viendo cuál es su cocción...», le recriminaba Iván a su compañero. Pero su plato no fue el peor de la noche. Teresa tuvo que guisar un corazón para intentar salvar a Fidel, pero fue un fiasco. «Se ve como un corazón partío», explicó Boris. «Este plato no se puede comer», sentenció Jordi Cruz.

«Me he ido de aquí aprendiendo muchísimo de vosotros, qué gane el mejor», se despidió Boris Izaguirre antes de que se conociese que Fidel abandonaba las cocinas.

Eso sí, en las redes sociales el concursante dejó caer de nuevo la sombra de la sospecha sobre el programa con varios tuits que demuestran la lapidaria frase que dijo Jordi Cruz hace unas semanas: «Sois los concursantes más contestones en ocho años». «¿Creéis que estuve callado en la prueba de eliminación?», escribía Fidel, respondiendo así a las críticas de los jueces de no haber ayudado a Teresa durante el cocinado del corazón.

Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación? — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

«¡Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación! Gracias a las universidades de edición de vídeo por tan buenos alumnos», añadía.

Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación!!!

Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos 😂😂👁️👁️🙌@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Aunque unos minutos más tarde se despedía muy agradecido y con la esperanza de entrar en la repesca: «Qué maravillosa experiencia he vivido gracias a @MasterChef_es. Gracias a todos mis compañeros que ahora son familia. Espero entrar en la repesca aunque si @La1_tve @24h_tve me pone en alguna serie, de reportero o algo parecido en algún programa yo feliz eh jijiji. Gracias a todos»:

Qué maravillosa experiencia he vivido gracias a @MasterChef_es

Gracias a todos mis compañeros que ahora son familia.

Espero entrar en la repesca aunque si @La1_tve @24h_tve me pone en alguna serie, de reportero o algo parecido en algún programa yo feliz eh jijiji

Gracias a todos — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Gracias @Borisizaguirre por decir que somos amigos, que hemos trabajado juntos en varias producciones publicitarias y que soy un amor!! — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

MasterChef logró ayer el récord de audiencia de la temporada con 2.944.000 de espectadores y el 22,7% de cuota de pantalla.