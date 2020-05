Piden aparcamiento gratis en Ribadavia

0

El PSOE de Ribadavia ha solicitado del Concello la gratuidad del aparcamiento municipal. La medida sería para lo que dure la actual situación de alarma y el portavoz socialista, Ignacio Gómez, señala que serviría como iniciativa de apoyo para incentivar las compras en el comercio local. Los socialistas ya propusieron esta medida hace un mes y ahora la volverán a presentar en la reunión de los portavoces municipales, a celebrar este viernes. Según Gómez, la propuesta es una iniciativa «coa que os socialistas pretenden axudar ó comercio local e facilitar as labores de aparcadoiro de veciños e veciñas para as labores cotiás. Dende o grupo municipal socialista tamén proporán medidas de potenciación do comercio local, ao entender que é un dos nosos bens máis prezados e temos que coidalo e axudarlle a erguerse trala crise». Desde el PSOE se considera urgente poner en marcha medidas de apoyo al comercio local como las que ya se están llevando a cabo en otros municipios y consideran que el documento elaborado por el Concello de Ribadavia «se podía mellorar, como xa lle trasladamos en anteriores ocasións o grupo de goberno». El portavoz del PSOE, Ignacio Gómez, indicó que la intención de su grupo es «ofrecer un pacto para que tódolos grupos poidan aportar as súas ideas e si o goberno entende que desta crise se sae solo, sobre todo, nun goberno en minoría, que non responde a maioría social de Ribadavia, pois está moi equivocado».