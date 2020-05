Ortega Smith, ingresado de urgencia por varios trombos como consecuencia del coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

12/05/2020 16:29 h

Vox confirmó que Ortega Smith tenía coronavirus después del polémico congreso de Vistalegre celebrado los días 7 y 8 de marzo, que el partido de extrema derecha se negó a cancelar debido, entre otras cosas, a que las manifestaciones feministas tenían previsto mantenerse. Y así fue. Desde que se dio a conocer el positivo del secretario general de Vox empezó la cascada de contagiados en el ámbito político, tanto en el seno de su partido (Abascal o Macarena Olona), como en otras fuerzas políticas. Mientras algunos infectados como Carmen Calvo o el propio Abascal, tras superar la enfermedad, incluso volvieron a la escena pública, de Ortega Smith poco se ha sabido desde marzo.

Hoy el propio Ortega Smith ha informado a través de su cuenta de Twitter que el coronavirus, que el 14 de abril dio por superado, es una batalla en la que tiene que seguir luchando. El pasado jueves tuvo que ser ingresado de urgencia por una «hinchazón que se me había producido en el gemelo izquierdo». Continúa: «Tras la analítica y los estudios correspondientes, me han detectado varios trombos en la pierna y en los pulmones, como uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus que tuve. Me encuentro con ánimo pero bajo la observancia médica». Aprovechó el diputado de Vox para agradecer la atención de los servicios sanitarios «que con auténtica vocación de servicio están salvando tantas vidas en momentos tan dramáticos».

Ante los rumores, publicaciones contradictorias y los deseos de información de tanta buena gente que se ha interesado por mi salud, debo informar que este sábado ante el hinchazón que se me había producido en el gemelo izquierdo, fui ingresado de urgencias en el hospital. pic.twitter.com/MW88UejHuq — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) May 12, 2020