Última hora de la pandemia en el mundo: Seúl trata de localizar a miles de personas para controlar el nuevo brote de coronavirus

11/05/2020

Los datos globales de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no se frenan. El mundo amaneció hoy con 4.102.955 de contagios confirmados y con la terrible cifra de 282.719 vidas truncadas a causa del coronavirus, del que se han recuperado 1.411.619 personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Con Rusia experimentando crecimientos diarios por encima de los 10.000 infectados y con Gran Bretaña situándose ya como el tercer país por número de contagiados, arranca la semana.

Los diez países con más casos.

Estados Unidos: 1.329.799 contagiados y 79.528 fallecidos

España: 264.670 contagiados y 26.621 fallecidos Reino Unido: 220.449 contagiados y 31.930 fallecidos Italia: 219.070 contagiados y 30.560 fallecidos Rusia: 209.688 contagiados y 1.915 fallecidos Francia: 177.094 contagiados y 26.383 fallecidos Alemania: 171.879 contagiados y 7.569 fallecidos Brasil: 162.699 contagiados y 11.123 fallecidos Turquía: 138.657 contagiados y 3.786 fallecidos Irán: 107.603 contagiados y 6.640 fallecidos

En la actualidad del día, Seúl trabaja para localizar a miles de personas que estuvieron en los locales de ocio nocturno en los que se ha originado el brote de coronavirus. En Estados Unidos, Trump responde a Obama diciéndole que no tuvo «ni idea» en el «desastre» de la gripe porcina, mientras el vicepresidente Pence continuará trabajando sin cumplir aislamiento a pesar de que una de sus asesoras ha dado positivo por covid-19. En las últimas 24 horas, China registra otros 17 nuevos casos confirmados. Francia empieza el desconfinamiento con un foco de atención en el transporte.

Tratan de localizar a miles de personas para controlar el nuevo brote en Seúl

Las autoridades de Corea el Sur tratan de localizar hoy a unas 3.000 personas que visitaron los locales de ocio nocturno en los que se ha originado un nuevo brote de coronavirus en Seúl con el fin de controlar el repunte de casos.

El alcalde de la capital surcoreana, Park Won-soon, dijo hoy en una entrevista con la radio pública KBS que recoge Efe que el consistorio tiene datos de 5.517 personas que visitaron los cinco locales nocturnos afectados -los cuales registraban los nombres y teléfonos de todo el que entraba- entre el 30 de abril y el 5 de mayo.

No obstante, Park dijo que solo se ha podido contactar de momento a 2.405 para que se sometan a test y se aíslen, y que se estima que 1.982 personas pudieron dar datos falsos al tratarse de establecimientos ligados a la comunidad LGTBI, fuertemente discriminada en Corea del Sur.

Las autoridades surcoreanas han enviado mensajes SMS a todos los números del país pidiendo que aquellos que visitaron los cinco establecimientos en esas fechas se sometan a test PCR y se aíslen 14 días aunque den negativo. Las autoridades quieren que se hagan test de manera rápida a todas estas personas para evitar que los contagios se multipliquen en Seúl y su región aledaña, donde viven unos 26 millones de personas, más de la mitad de la población del país. A su vez, sopesan la posibilidad de acabar multando a quienes estuvieron en dichos bares si finalmente no cooperan.

Corea del Sur, donde no ha habido confinamiento y el virus parecía muy controlado hasta la semana pasada, reportó hoy 35 nuevos contagios -la mayor cifra en un mes-, de los cuales 29 corresponden al nuevo brote, que en total ha originado 85 contagios en distintos puntos del país.

Trump responde a Obama diciéndole que no tuvo «ni idea» en el «desastre» de la gripe porcina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a las críticas de Barack Obama sobre su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, a la que calificó de «desastre caótico absoluto», acusándole de no haber tenido «ni idea» durante su «desastre» de la gripe porcina de 2009.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

A su vez, ha aprovechado para atizar nuevamente a China, a quien sigue acusando de negligencia al haber, ha dicho, permitido que el virus saliera de sus fronteras. «Estamos logrando grandes marcas en el manejo de la pandemia del coronavirus, especialmente con la muy temprana expulsión de las personas de China, la fuente infecciosa, que entró a Estados Unidos. Compara con el desastre de Obama y 'Soporífero' Joe, más conocido como gripe porcina AH1N. Pobres marcas y malos sondeos, ¡no tenían ni idea!», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

Obama calificó este sábado de «desastre caótico absoluto» la respuesta que ha ofrecido la Casa Blanca a la crisis de la pandemia del nuevo coronavirus, y criticó la labor y la «egoísta» y «tribal» actitud de Trump, a quien acusó de buscar enemigos y de hacer de todo ello el «impulso más fuerte en la vida de los estadounidenses».

China registra otros 17 nuevos casos confirmados

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 17 nuevos casos de la pandemia del nuevo coronavirus, siete de ellos importados y registrados en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país. Los otros diez casos son de transmisión local, cinco de ellos en la provincia de Hubei, cuya capital Wuhan fue el centro de pandemia a nivel global.

Las autoridades sanitarias han indicado que no se ha producido ninguna muerte a causa del covid-19, por lo que el número de fallecidos por la pandemia en el país asiático se ha mantenido en 4.633, mientras que la cifra de contagios se ha elevado a 82.918.

Francia empieza el desconfinamiento con un foco de atención en el transporte

Francia comenzó este lunes el proceso de desescalada, muy progresivo, con un foco de atención particular en los transportes públicos y la nueva ley sobre la urgencia sanitaria todavía pendiente de entrar en vigor por cuestiones jurídicas.

Los transportes públicos, en especial en el área metropolitana de París, estuvieron bajo vigilancia desde primera hora de la mañana por ser uno de los principales lugares de contagio potencial, con brigadas de las propias compañías apoyadas por las fuerzas del orden.

Desde este lunes es obligatorio en Francia llevar mascarilla en el transporte público y también en las estaciones, igual que es obligatorio en París tener un certificado de la empresa que justifique utilizarlo durante las horas punta, aunque las fuerzas del orden tienen la consigna de no imponer durante los primeros días las multas previstas, de 135 euros.

El vicepresidente de EE.UU. no se aislará a pesar de que su portavoz dio positivo por covid-19

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no tiene previsto ponerse en cuarentena a pesar de que su principal portavoz de prensa, Katie Miller, haya dado positivo en coronavirus, anunció este domingo su oficina.

«El vicepresidente Pence continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena. Además, (...) ha dado negativo (en coronavirus) todos los días y planea estar en la Casa Blanca mañana», manifestó un portavoz.

Además de la portavoz de Pence, otros dos empleados de la Casa Blanca han dado positivo en coronavirus: un asistente personal de Trump y una asesora de Ivanka. Los recientes contagios han atraído aun más escrutinio a las medidas de seguridad de la Casa Blanca, que paradójicamente está intentando convencer a los estadounidenses de que es seguro volver a trabajar.

Nueva Zelanda reabrirá cines, colegios y bares en los próximos diez días

Nueva Zelanda, que prácticamente ha frenado el covid-19 con una respuesta temprana ante la pandemia, reanudará casi la totalidad de su actividad, incluidos cines, colegios y bares, de forma escalonada en los próximos diez días, aunque mantendrá las medidas de distanciamiento físico.

Los cines, restaurantes, cafeterías y gimnasios reabrirán a partir del 14 de mayo, afirmó este lunes la primera ministra, Jacinda Ardern, al detallar la relajación del nivel 3 al 2 de las medidas impuestas contra el nuevo coronavirus.

El jueves próximo también se reabrirán los comercios minoristas y otros espacios públicos como los parques para niños, al tiempo que se reanudarán los servicios de atención sanitaria. Los escolares retornarán a los colegios a partir del lunes 18 de mayo, mientras que la reapertura de los bares está prevista para el 21 de mayo.

La relajación de la alerta por la pandemia del covid-19 requerirá que los pobladores de Nueva Zelanda sigan manteniendo la distancia física, que impone un máximo de diez personas por mesa en los restaurantes y bares.

Nueva Zelanda, cuyo gobierno impuso unas medidas de confinamiento que han sido consideradas entre las más estrictas del planeta, registra hasta el momento 1.147 casos, que incluye a 21 muertos y tres nuevas infecciones en las últimas 24 horas.