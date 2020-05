Un turismo más seguro: todo de usar y tirar, sin decoración y mucha distancia

0

La Voz de Galicia

Vigo 11/05/2020

Al desconcierto por un cierre abrupto e imprevisto, se le suma ahora al sector turístico el no tener seguridad sobre cuando podrán activar sus servicios a pleno rendimiento e incluso, y como primer paso qué hacer para aprovechar las oportunidades de apertura que otorgan las distintas fases de desescalada. Coordinador por el Instituto para la Calidad Turística Española, las asociaciones de cada sector, técnicos en prevención laboral y los ayuntamientos acaban de confeccionar una guía para que cada tipo de establecimiento trate de reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Estas son algunas de las medidas.

Hoteles

Más limpieza. Es posible que no se encuentre en ellos alfombras, así se recomienda, y se haya reducido al mínimo la decoración para facilitar la limpieza y desinfección. Las mantas y almohadas deberán de estar protegidas y el secador deberá ser limpiado hasta su filtro antes de recibir a nuevos huéspedes, al igual que las perchas, si no están precintadas. Los espacios para eventos tienen que ser ventilados dos horas antes de celebrarse y los gimnasios deben garantizar un espacio de dos por dos metros para cada persona. La ropa sucia de cada habitación debe ser embolsada de manera individual y no reemplazarla hasta que toda la habitación esté limpia. Aconsejable eliminar el minibar.

restaurantes

Usar y tirar. Optar por el pago con tarjeta y de contacto. De lo contrario, centralizar los pagos en metálico en un único trabajador y que los porte en una bandeja. Desinfectar los TPV de cobro entre cada uso por distintos empleados. Priorizar la mantelería de un solo uso. Evitar las cartas, optando por «cantarlas» o digitalizadas con códigos QR. Almacenar las vajillas y utensilios en zonas cerradas y lejos del paso de personas. No tener las mesas montadas. Utilizar elementos monodosis desechables.

Alojamientos rurales

Eliminar riesgos. Recepción con mascarilla y facilitarlas a los turistas. No se entregarán folletos de uso común y colectivo. Desinfectar las llaves y tarjetas después de cada uso al ser depositadas en recepción. Las mantas y almohadas adicionales se entregarán en recepción. Se facilitará el desayuno en la habitación. Los cubiertos deberán estar desinfectados y protegidos.

CAmpins

Rotación de parcelas. Asignar parcelas concretas priorizando las que no se haya alojado nadie en 48 horas. Atender al cliente en la recepción desde una ventanilla hacia el exterior. En los teléfonos para trabajadores y urgencias se dispondrá de cascos individuales no compartidos. Se evitarán las toallas en los servicios. Establecimiento de distancias de seguridad en las lavanderías y desinfección de espacios comunes.

MUSEOS

Rutas trazadas. Establecimiento de aforos máximos y de grupos. Colocar marcadores de distancia para espaciar el flujo de visitas. Control de accesos y cámara térmica en los museos de gran afluencia de público. Sugerir itinerarios de circulación y en el caso de visitas guiadas exigir mascarillas si no se puede mantener la distancia de seguridad.

campos de golf

Sin vestuarios. Los jugadores deberán guardar la distancia de seguridad, o portar mascarilla tanto en interior como en exteriores. Evitar el saludo físico. Se permite el uso de buggies de manera individual o familiar y antes y después de cada uso deben de ser desinfectados, así como los carritos manuales. Los partidos deben de ser de cuatro personas y los vestuarios permanecerán cerrados.

oficinas de información

Sin folletos prestados. Establecer un aforo máximo y elementos protectores para el personal. Señalizar la distancia entre clientes. Se eliminará la zona de autoservicio de folletos y no habrá material compartido. Cada local tendrá una papelera con tapa y pedal para recoger los folletos que no se precisen. Los aseos solo se abrirán cuando se pueda garantizar su uso en condiciones de seguridad.

Adiós al barro reciclado en los balnearios y a la espera de los estudios sobre el agua

A la espera de que un informe científico determine cuál es el comportamiento del covid-19 en aguas de piscinas, los balnearios tiene también un guion de buenas prácticas.

balnearios

Usos individuales. No se permitirá el acceso a las instalaciones si el médico detecta síntomas compatibles con el coronavirus. Los barros y similares serán de un único uso y algunas técnicas colectivas tendrán que aplicarse de manera individual.

agencias de viajes

Ojo a las restricciones. Deberán aportar geles desinfectantes a los clientes, contar con un aforo limitado y fomentar el pago con tarjeta de contacto. Los folletos no serán retornables ni de uso compartido. Deberá informar de las restricciones en los viajes al exterior.

Guías de turismo

Protección individual. Usar mascarilla. Evitar el contacto con los turistas, no compartir material con otros guías.

ecoturismo y TURISMO activo

Material desinfectado. Evitar aglomeraciones con otros grupos. Informar de cómo recoger el material de la actividad para preservar su desinfección. No compartir elementos y desinfectarlos tras cada uso. Limitar el aforo en vehículos.

ALBERGUES y hostels

Mantener la distancia mínima de seguridad vuelve a ser la regla básica también para este tipo de establecimientos. Elementos protectores entre personal y huéspedes también se señala como norma fundamental, así como la eliminación de elementos decorativos, reducir el aforo de comedores y eliminar de ellos utensilios de autoservicio, para pasar a usar menaje desechable. Se evitará el sistema de buffet. En el alojamiento se debe tratar de establecer un tiempo sin uso de las camas entre un viajero y otro, y que ellos mismos se hagan sus camas mientras permanezcan en el establecimiento.

Paradores mantiene cerrados sus establecimientos y sin fecha de inicio oficial

Los establecimientos de Paradores permanecerán todavía cerrados aunque otros establecimientos hoteleros hayan comenzado su actividad en las provincias que han alcanzado la fase 1 de la desescalada del estado de alarma. La empresa pública señala que todos sus centros siguen sin acoger viajeros, y aunque se está barajando un posible calendario, no hay una fecha oficial para su apertura. La compañía, que subraya que apuesta por su fiabilidad, se centra en acondicionar sus instalaciones a los nuevos protocolos de higiene y distanciamiento de trabajadores y clientes.