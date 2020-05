Ximo Puig acusa a Pedro Sánchez de «cambiar reglas a mitad de partido»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La Voz 10/05/2020 21:37 h

Varios presidentes autonómicos socialistas mostraron hoy su malestar con Pedro Sánchez por el proceso de desescalada. Ximo Puig no ocultó su decepción por que la Comunidad Valenciana no ha pasado en su conjunto a la fase 1 ya que «han cambiado las reglas de juego a mitad de partido». Aclarando que no busca confrontación con el Gobierno socialista y que la posición del Consell es de «respeto y lealtad», Puig advirtió que «lealtad no es sumisión».

El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, también aprovechó la videoconferencia de presidentes para exigir a Sánchez la movilidad entre las tres provincias como en el País Vasco y flexibilizar la fase 1 en el medio rural.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que se revise la situación de las provincias de Málaga y Granada que han quedado en la fase 0 de la desescalada, lo que considera «un agravio evidente», y reclama que en el criterio para el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado vuelva a primar la población.

El día después de que Pedro Sánchez deslizase su intención de regresar al Congreso en busca de su autorización para prorrogar el estado de alarma más allá del 24 de mayo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistió en esta idea de que no existe una alternativa jurídica que permita limitar la movilidad y el derecho de reunión de los ciudadanos. De este modo, todo apunta a que durante la próxima semana Sánchez tendrá que volver a la Carrera de San Jerónimo para que la Cámara Baja le conceda una nueva licencia, a pesar de que el Ejecutivo está encontrando cada vez más críticas y menos apoyos.

El presidente del Gobierno también compartió esta idea a primera hora en su reunión con los presidentes autonómicos, dejando caer que resultará imprescindible hasta el fin de la desescalada, que en el escenario más optimista abarcará hasta la segunda quincena de junio.

Desescalada de la España rural

Montero compareció junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que anunció que el Gobierno reconsiderará la posibilidad de crear un paquete de medidas específico para la desescalada de la España rural. La intención es acelerar el proceso de desconfinamiento en pequeñas poblaciones en las que el coronavirus apenas ha tenido incidencia. Se trata de una de las peticiones en las que coincidieron ayer varios presidentes autonómicos. El Gobierno también reconsiderará la práctica de la pesca y la caza como actividades recreativas.