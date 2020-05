Los médicos insisten en la necesidad de mantener el distanciamiento social para evitar un rebrote

0

Ourense 12/05/2020 05:00 h

Estamos en fase 1, y aunque hay más libertad, debemos cuidarnos porque seguimos en medio de una pandemia. Así lo recuerdan desde el Colegio Médico de Ourense, remarcando que aunque la mayoría de la población está cumpliendo «se siguen observando en la calle grupos de no convivientes que no respetan la distancia interpersonal mínima de 1,5-2 metros» y también hay demasiada gente que no utiliza o usa mal la mascarilla (que debe tapar boca y nariz). Y ambas medidas deben tomarse ahora si uno va de terraceo o de visita a casa de alguien, ya que están permitidas las reuniones de hasta 10 personas.

Aluden también a que aunque es un número moderado, todavía hay nuevos contagios. Es por eso que inciden en la necesidad de tener un diagnóstico precoz y de aislar de inmediato a los posibles casos sospechosos por tener síntomas compatibles con el coronavirus mientras no se obtienen los resultados de la prueba. «Es necesario basar la actual estrategia en la Atención Primaria, tanto en la sanidad pública como en la privada, reforzándola y garantizando, en todos los casos, la realización de PCR en un máximo de 24 horas tras la sospecha clínica». Y no solo eso, piden también poder identificar y aislar de manera precoz los contactos estrechos de los nuevos contagiados. En este sentido, reclaman implementar un operativo multidisciplinar (integrado por atención privada, pero también por salud pública, los servicios de medicina preventiva y las mutuas) para rastrear esos contactos. Conocedores, dicen, de que el Sergas están trabajando en esto, reclaman su puesta en marcha «sin demora».

En tres factores: distanciamiento social e higiene, detención de nuevos casos y aislamiento inmediato de los posibles contactos, resaltan desde el colectivo, «nos jugamos la aparición o no de nuevos repuntes epidémicos».

Los médicos piden apoyar al comercio local y a las empresas

En sus peticiones, desde el colectivo médico van más allá de las puramente sanitarias, y hacen un llamamiento a los ourensanos para apoyar al comercio y las empresas locales. «También este es un objetivo de salud», argumentan.