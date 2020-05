Una localidad catalana, la primera en estrenar el terraceo el sábado saltándose por completo el estado de alarma

Así es Alcoletge, Lleida, no les importa nada, no hay reglas, no importa el estado de alarma. Aquí no hay multas para nadie. Festejan su fiesta mayor porque a su alcalde de la formación secesionista Primà ries Catalunya, Josep Gras Charles se le da la gana.#LaSilenciosaCat pic.twitter.com/a2pwecT7Pr