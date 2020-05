Denuncian el «reparto clientelar» de mascarillas en Melón

0

12/05/2020 15:16 h

El PSOE ha denunciado el «reparto caciquil, clientelar e ilegal» de material de protección contra el coronovarius realizado por miembros del PP de Melón. Tras las últimas elecciones municipales el Concello de Melón está gobernado por los socialistas y desde esta formación se denuncia que «dous coñecidos militantes do PP de Melón,inhabilitados para exercer cargo público, entregaron, ó longo dos últimos días, 3.000 máscaras e pantallas á veciñanza a través de concelleiros do Partido Popular e afíns coma se fosen bolígrafos de campaña electoral, no lugar de depositalos no Casa do Concello ou de achegalos ás forzas e corpos de Seguridade do Estado para a súa distribución de acordo cos protocolos establecidos».

Desde las filas socialistas se recuerda que «esta procesión caciquil non é nova en Melón onde encadean alcaldes do PP condenados por corrupción pero, no actual contexto, esas prácticas supoñen tamén violar o confinamento para caciquear». Se emplaza al PP a abandonar de una vez por todas planteamientos y actuaciones decimonónicas y se vincula esta circunstancia con prácticas que cuentan con el beneplácito de Feijoo y Baltar.